Гвардиола: «У „Сити“ не было возможности подписать Кейна. Забудем об этом»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что у клуба не было шансов подписать форварда «Тоттенхэма» .

Никогда не было такого варианта, все знают, что мы были заинтересованы в сделке, но возможности ее заключить никогда не было. Забудем об этом, все позади.

Ему не было необходимости забивать нам голы, показывать свое мастерство в работе с мячом, чтобы мы узнали о его навыках, всей Великобритании они известны.