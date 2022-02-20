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Гвардиола: «У „Сити“ не было возможности подписать Кейна. Забудем об этом»

вчера, 16:11

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у клуба не было шансов подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Никогда не было такого варианта, все знают, что мы были заинтересованы в сделке, но возможности ее заключить никогда не было. Забудем об этом, все позади.

Ему не было необходимости забивать нам голы, показывать свое мастерство в работе с мячом, чтобы мы узнали о его навыках, всей Великобритании они известны.

Накануне Кейн оформил дубль и принес победу «Тоттенхэму» в матче АПЛ против «Сити».

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Все комментарии
allemz
allemz
вчера в 17:19
Зачем Кейна вспоминают? Господи, одна победа, но в итоге-то без трофеев останутся. Какой прок от этого пиршества?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:02
Не срослось и ладно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:47
Кейн долго выделывался, вот и не срослось.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:29
Вспомним когда он нам забьёт.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:22
Нет смысла сейчас об этом вспоминать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:20
Забудем значит забудем...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:14
Значит не могли
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