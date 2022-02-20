Гвардиола: «У „Сити“ не было возможности подписать Кейна. Забудем об этом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у клуба не было шансов подписать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Никогда не было такого варианта, все знают, что мы были заинтересованы в сделке, но возможности ее заключить никогда не было. Забудем об этом, все позади.
Ему не было необходимости забивать нам голы, показывать свое мастерство в работе с мячом, чтобы мы узнали о его навыках, всей Великобритании они известны.
Накануне Кейн оформил дубль и принес победу «Тоттенхэму» в матче АПЛ против «Сити».