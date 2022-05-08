«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и лидирует в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ (5:0).
Счет открыл Рахим Стерлинг на 19-й минуте, удвоил преимущество Эмерик Ляпорт на 38-й, третий мяч забил Родри на 61-й. После этого отличился Фил Фоден на 90+1-й. Окончательный счет установил Стерлинг на 90+3-й минуте.
«Сити» лидирует в таблице (86 очков, на 3 больше, чем у «Ливерпуля» при равенстве количества сыгранных матчей), «сороки» расположились на 13-й строчке (43 очка)
Ранее в туре соперник «горожан» по чемпионской гонке «Ливерпуль» поделил очки с «Тоттенхэмом» (1:1).
Но Сити точно нельзя упрекать в отсутствии желания и стремления пройти в финал ЛЧ. И Грилиш мог дважды решать в 100% моментах, и Фоден и Фернандиньо. Но это футбол. Будет новый сезон ЛЧ, и все начнется заново.
Но Сити точно нельзя упрекать в отсутствии желания и стремления пройти в финал ЛЧ. И Грилиш мог дважды решать в 100% моментах, и Фоден и Фернандиньо. Но это футбол. Будет новый сезон ЛЧ, и все начнется заново.
P.S. не будем о грустном, то что было, часть истории ЛЧ, время пройдёт, а игру помнить будут, не только результат, Пеп переиграл самого себя в этом весь Пеп!!!
P.S. не будем о грустном, то что было, часть истории ЛЧ, время пройдёт, а игру помнить будут, не только результат, Пеп переиграл самого себя в этом весь Пеп!!!