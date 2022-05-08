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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и лидирует в чемпионате Англии

сегодня, 20:24
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ (5:0).

Счет открыл Рахим Стерлинг на 19-й минуте, удвоил преимущество Эмерик Ляпорт на 38-й, третий мяч забил Родри на 61-й. После этого отличился Фил Фоден на 90+1-й. Окончательный счет установил Стерлинг на 90+3-й минуте.

«Сити» лидирует в таблице (86 очков, на 3 больше, чем у «Ливерпуля» при равенстве количества сыгранных матчей), «сороки» расположились на 13-й строчке (43 очка)

Ранее в туре соперник «горожан» по чемпионской гонке «Ливерпуль» поделил очки с «Тоттенхэмом» (1:1).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Мés que un сlub (раскрыть)
сегодня в 22:33
известный мем, цензуру не проходит?!
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 22:27
Жаль не получается выложить картинку:
На диване сидит девушка - это квадрупл ливерпуля
А вокруг здоровенные негры - Реал, Ман.Сити, Челси , Тоттенхэм
BackstromKhedira19
BackstromKhedira19
сегодня в 22:27
Мусор только малышню стоячую и способен избивать. Нормальная Европа, смеясь, в ЛЧ избивает уже их, стабильно, год за годом.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 22:23
Сейчас Сити играет, кто ближе к воротам тот и нап. как водворе, правда это ворот касалось) оворят утка говард, перейдёт к вам Холанд, сын своего отца, учитывая что, его батя играл за Сити до того как это стало модным, хороший бэграунд
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 22:19
Настаивать ты конечно можешь..., однако мало кого это всерьёз убедит.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 22:19
Сити нужен центр форвард, мощный, который будет способен сыграть и на втором этаже. Наконечника очень не хватает в игре, а сейчас все решают лишь на индивидуальном мастерстве футболистов.
Roman73
Roman73
сегодня в 22:17
В Мадриде , кроме всего прочего , матёрый Кайл Уокер затеял глупую затяжку времени , в результате был заменён на Зинченко. Это не была замена по позиции. Гвардьола сдвинул всю линию обороны вправо то есть трое защитников разом сменили позиции и это в самый ответственный момент. Реал почувствовал запах крови и дохлая акула вдруг ожила ! Результат вы знаете.
Roman73
Roman73
сегодня в 22:09, ред.
Олександр Зинченко, Кевин де Брюне и Хосеб Гвардьола - вот три человека футбольная судьба которых меня интересует и я продолжаю настаивать сегодня Сити показывает лучший футбол в Европе. Они правильно отреагировали на шестиминутный провал в Мадриде.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 21:57, ред.
Заход на ЛЧ снова будет, в полуфинале, я сам ошарашен, но это Реал, фартопопый решил поиграть в Фергитайм, правда есть (Оле тайм, но там надо чтобы матx завершился, а затем пенальти пробили) это мало под силу кому, хотя Ман.Сити с Агуэро делал это, ещё при САФе уводя титул из под носа, в добавленное время, (после именно этого сезона купили Ван Перси, а дальше чемпионство и дальше история, ныне такого результата нет) Когда КДБ заменили уже был звоночек, правда его никто не услышал, плюс allemz при выходе Зинченко на замену переживал, выходит не зря.
P.S. не будем о грустном, то что было, часть истории ЛЧ, время пройдёт, а игру помнить будут, не только результат, Пеп переиграл самого себя в этом весь Пеп!!!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 21:52
За 5 лет в АПЛ это будет 4 чемпионство Гвардиолы?
В Ла Лиге кажется не было ему так легче.
В Англии у Хосепа всё получается, но совсем немного не хватает в ЛЧ.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 21:45
Спасибо, дружище))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:42, ред.
С Победой Горожан!!! Особенно allemz и Igo0rek!!!
Ron09
Ron09 ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 21:40, ред.
После Фергюсона с Мю никто кроме Гвардиолуса не выигрывал Апл дважды подряд, все поголовно сливаются на второй год
Igo0rek
Igo0rek ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 21:40
Может и так... Мне доставляет наслаждение болеть за Манчестер Сити вне зависимости выигрывают они трофеи или нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 21:40
Сказал же - 5:0.
monah-10
monah-10 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 21:36
Будет новый сезон, а потом еще, и еще... А ЛЧ как нету так и не будет.
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:30
Я просто к тому, что никакой трагедии не произошло. Лично я не избалован россыпью трофеев в исполнении Сити. Я когда в 2006 году начинал болеть за Манчестер Сити, команда даже не могла мечтать о большой четвертке, и играли там не Агуэро, Де Брейне, Диаш и Сильвы, а Ричард Данн (мой любимый игрок Сити до прихода шейхов), который уходил с поля не с финальным свистком, а только после красной карточки, подающие тогда надежды Мика Ричард и Старридж, а так же Васселл, Самарас, Исакссон и так далее.

Иными словами, для меня кайф даже когда просто звучит гимн ЛЧ на Этихад, и что с тех пор мы можем так далеко забраться, еще и АПЛ выигрываем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:22
Этого и следовало ожидать!
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:20
ЛЧ была не менее важной, и команда старалась решить эту задачу. Я продолжаю настаивать, что Манчестер Сити смотрелся лучше в обоих матчах. Если не ошибаюсь, у Реала на Бернабеу до 70 минуты ни одного удара в створ не было. А Сити забили гол, и решили, что на этом все. А в итоге глупая ошибка Эдерсона на выходе и ошибка в защите привели к результату, который все собственно и видели. Это не оправдание, Реал не сдался, молодцы, счет на табло.

Но Сити точно нельзя упрекать в отсутствии желания и стремления пройти в финал ЛЧ. И Грилиш мог дважды решать в 100% моментах, и Фоден и Фернандиньо. Но это футбол. Будет новый сезон ЛЧ, и все начнется заново.
DXTK
DXTK
сегодня в 21:08
ну выиграть АПЛ для Сити видимо важнее чем ЛЧ.......
Bensurr
Bensurr
сегодня в 20:34
Выйграть Апл Ливерпулю надо постараться хорошо, когда соперничают с сити, Ливерпуль упустил свой шанс,сыграли в ничью с Сити и шпорами,так что Ливерпуль не заслуживает Апл в этом сезоне, для них легче выйграть лч чем Апл.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:32
Серьезная заявка
Bensurr
Bensurr
сегодня в 20:30
Как так? Казалось Сити все силы оставили в Мадриде играя в полную силу как могли, +овертайм, взяли себя в руки и отгрузили пять мячей Ньюкаслу которая просто доигрывает сезон, и никакие задачи перед ними не стоят, а Сити молодцы очень важная победа в плане психологии после обидного поражения в Мадриде, ну что можно Сити поздравлять с чемпионством, врядли они проиграют все оставшие матчи,если да же один матч проиграют по забитым и пропушеным превосходят Ливерпуль, победы штамповать в Апл они мастера,вот в лч чего-то не хватает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:30
Разгромная победа.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:29
Шансы Ливерпуля на чемпионство улетучились
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:29
Нужно завершить сезон победой в АПЛ
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:29
С победой МанСити!
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