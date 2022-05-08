«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и лидирует в чемпионате Англии

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сегодня, 20:24

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 36-го тура АПЛ (5:0).

Счет открыл Рахим Стерлинг на 19-й минуте, удвоил преимущество Эмерик Ляпорт на 38-й, третий мяч забил Родри на 61-й. После этого отличился Фил Фоден на 90+1-й. Окончательный счет установил Стерлинг на 90+3-й минуте.

«Сити» лидирует в таблице (86 очков, на 3 больше, чем у «Ливерпуля» при равенстве количества сыгранных матчей), «сороки» расположились на 13-й строчке (43 очка)

Ранее в туре соперник «горожан» по чемпионской гонке «Ливерпуль» поделил очки с «Тоттенхэмом» (1:1).