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Кавазашвили высказался о решении сборной России отказаться от игр и сборов

сегодня, 23:01

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение сборной России отказаться от матчей и тренировочных сборов этим летом.

Двоякая ситуация. Не знаю, какое решение было бы лучшим. На данный момент сборная не востребована в международном сообществе и ей негде играть. Поэтому можно использовать эту возможность и позволить футболистам находиться в своих клубах. Зачем деньги тратить на вызов, подготовку, устраивать контрольный матч с какой-нибудь азиатской страной. С целью экономии денег, возможно, руководство право.

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