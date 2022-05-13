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Арбитр Федотов рассказал, кто должен судить финал Кубка России

сегодня, 15:08

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о том, кто должен обслужить финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Полуфиналы судили Карасев и Мешков, поэтому в финале мы их не увидим. По качеству работы и стабильности, финал Кубка должен судить Безбородов. Иванов? Нет, он показывает плохое качество судейства. Плюс он будет судить матч «Динамо» с «Локомотивом». Что касается Кукуяна, он по ходу сезона плохо работает. У него уже второй сезон нестабильный. В том сезоне он стал лучшим арбитром, но в этом он в моем рейтинге далеко во второй десятке.

Я бы, может, еще назвал Левникова, как потенциального судью на финал. Но у него есть ошибки. Так что по всем критериям финал Кубка должен судить Безбородов.

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Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 15:38, ред.
Да-да - Безбородов!

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А иначе как Спартаку побеждать?
альсато
альсато
сегодня в 15:34
даешь КУКУЯНА!)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:25
А будет ли учитываться мнение Федотова при назначении судьи матча?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:19
Скорее всего будет Безбородов .
Качество судей конечно у нас ужасное.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:14
Возможно он угадал.
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