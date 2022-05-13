Арбитр Федотов рассказал, кто должен судить финал Кубка России

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о том, кто должен обслужить финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Полуфиналы судили Карасев и Мешков, поэтому в финале мы их не увидим. По качеству работы и стабильности, финал Кубка должен судить Безбородов. Иванов? Нет, он показывает плохое качество судейства. Плюс он будет судить матч «Динамо» с «Локомотивом». Что касается Кукуяна, он по ходу сезона плохо работает. У него уже второй сезон нестабильный. В том сезоне он стал лучшим арбитром, но в этом он в моем рейтинге далеко во второй десятке.

Я бы, может, еще назвал Левникова, как потенциального судью на финал. Но у него есть ошибки. Так что по всем критериям финал Кубка должен судить Безбородов.