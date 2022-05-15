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«Как эти дебилы вообще футбол смотрят?» Канчельскис — о судействе

сегодня, 20:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о судействе в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — он мешает футболу. Как бы я не относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них.

На 90-й минуте такие голы пропускать обидно. Было бы для болельщиков «Спартака» 1:0 гораздо лучше, чем ничья. Но у них ещё есть игра с «Динамо». Если бы они выиграли, всё не поднялись бы выше и не опустились бы ниже.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:52
Пенальти притянули за уши!
diodert55557
diodert55557
сегодня в 21:46
да кто у этих экс.....вообще мнение спрашивает ?!?
чельскис пересмотри повтор по трезвому и всё увидишь сам !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:17
Андрейка походу у букмекеров не на тот результат поставил )))
suiw
suiw
сегодня в 21:12
Назначенный пенальти был после гола. Судьи дали мясу шанс, а он ещё и ругается
ABir
ABir
сегодня в 21:08
Немного эмоционально высказался, но по сути верно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:00
Прямо слышу, как он ругается. Эти без цветные глаза напротив.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:50
Гореть в аду Иванову с Кукуяном !!!
puperr
puperr
сегодня в 20:48
Очень неожиданно видеть такую позицию от Канчельскиса после тонны критики в адрес Спартака...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:46
Всё было нормально.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 20:45
Остынь Андрей, не то сам за 56а сойдешь
Cat01
Cat01
сегодня в 20:44
Слишком самоуверенно...
xоxol
xоxol ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 20:41, ред.
Видимо ни Андрей, ни Вы не смотрел матч. Как это бы странно не звучало: пенальти в ворота Спартака было подарком Спартаку) Там так то гол был, который отменили...чтоб пенальти назначить. И вы топите тут за несправедливый пенальти?! Народ вы из пресслужбы Зели? (ну там такой подход просто).
161регион
161регион
сегодня в 20:39
Видно ставка не зашла)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:37
Андрей не может понять, что пенальти был по сценарий.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 20:35
VAR не нужно убирать, он помогает разобраться. Но когда ты хочешь назначить пенальти там где его нет, то и VAR не помеха.
beefs
beefs
сегодня в 20:33
судьи смотрят куда нужно, не переживай...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:33
Может и нет.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:32
Вот это человек высказался)))
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