«Как эти дебилы вообще футбол смотрят?» Канчельскис — о судействе

Бывший футболист сборной России высказался о судействе в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — он мешает футболу. Как бы я не относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них.

На 90-й минуте такие голы пропускать обидно. Было бы для болельщиков «Спартака» 1:0 гораздо лучше, чем ничья. Но у них ещё есть игра с «Динамо». Если бы они выиграли, всё не поднялись бы выше и не опустились бы ниже.