ЦСКА не выкупит Гбамена из-за его непрофессионализма

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сегодня, 20:37

уйдет из ЦСКА по окончании сезона.

Журналист Иван Карпов сообщает, что армейцы не планируют продолжать сотрудничество с 26-летним опорным полузащитником. Он улетит во Францию после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

По информации источника, Гбамен непрофессионально относился к обязанностям в ЦСКА — постоянно посещал клуб Secret Room, чаще, чем раз в неделю. Приходил на тренировки с похмелья и с перегаром, однако Алексей и Василий Березуцкие не комментировали поведение игрока публично.

При этом Гбамен никогда не воспринимал аренду в ЦСКА всерьез и выразил недовольство тем, что команда поедет на матч с «Краснодаром» (0:1) на поезде. Поэтому никто не удивился, что в первом тайме игры против «Сочи» (0:1) он получил 4-ю желтую карточку.