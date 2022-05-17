ЦСКА не выкупит Гбамена из-за его непрофессионализма

Жан-Филипп Гбамен уйдет из ЦСКА по окончании сезона.
Журналист Иван Карпов сообщает, что армейцы не планируют продолжать сотрудничество с 26-летним опорным полузащитником. Он улетит во Францию после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».
По информации источника, Гбамен непрофессионально относился к обязанностям в ЦСКА — постоянно посещал клуб Secret Room, чаще, чем раз в неделю. Приходил на тренировки с похмелья и с перегаром, однако Алексей и Василий Березуцкие не комментировали поведение игрока публично.
При этом Гбамен никогда не воспринимал аренду в ЦСКА всерьез и выразил недовольство тем, что команда поедет на матч с «Краснодаром» (0:1) на поезде. Поэтому никто не удивился, что в первом тайме игры против «Сочи» (0:1) он получил 4-ю желтую карточку.
Также ранее сообщалось, что ЦСКА покинет Марио Фернандес.
Понятно, что заманить сейчас игроков можно только либо переплатив раза в два зарплату, либо если они уже сейчас есть и знают, что подобной зарплаты нигде не получат.
Как пример, Малком, за которого "Зенит" переплатил раза в три и платит зарплату втрое больше, чем он заслуживает. Понятно, что он никуда не уедет, наоборот, будет до последнего зубами цепляться.
Понятно, что заманить сейчас игроков можно только либо переплатив раза в два зарплату, либо если они уже сейчас есть и знают, что подобной зарплаты нигде не получат.
Как пример, Малком, за которого "Зенит" переплатил раза в три и платит зарплату втрое больше, чем он заслуживает. Понятно, что он никуда не уедет, наоборот, будет до последнего зубами цепляться.