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ЦСКА не выкупит Гбамена из-за его непрофессионализма

сегодня, 20:37

Жан-Филипп Гбамен уйдет из ЦСКА по окончании сезона.

Журналист Иван Карпов сообщает, что армейцы не планируют продолжать сотрудничество с 26-летним опорным полузащитником. Он улетит во Францию после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».

По информации источника, Гбамен непрофессионально относился к обязанностям в ЦСКА — постоянно посещал клуб Secret Room, чаще, чем раз в неделю. Приходил на тренировки с похмелья и с перегаром, однако Алексей и Василий Березуцкие не комментировали поведение игрока публично.

При этом Гбамен никогда не воспринимал аренду в ЦСКА всерьез и выразил недовольство тем, что команда поедет на матч с «Краснодаром» (0:1) на поезде. Поэтому никто не удивился, что в первом тайме игры против «Сочи» (0:1) он получил 4-ю желтую карточку.

Также ранее сообщалось, что ЦСКА покинет Марио Фернандес.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 22:29
Любит бухануть… Так. Всё понятно. Похоже у парня «русские корни».
David Young
David Young ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 22:00
Возможно у него на самом деле нет с этим проблем.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:00
Понабрали алкашей!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:53
А кто, интересно, думал, что арендованные игроки очень хотят перейти в клубы из исключенной из мирового футбола страны и в чемпионат с достаточно низким уровнем?

Понятно, что заманить сейчас игроков можно только либо переплатив раза в два зарплату, либо если они уже сейчас есть и знают, что подобной зарплаты нигде не получат.

Как пример, Малком, за которого "Зенит" переплатил раза в три и платит зарплату втрое больше, чем он заслуживает. Понятно, что он никуда не уедет, наоборот, будет до последнего зубами цепляться.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 21:38
все= тренер нужен для парней) ЦВБП
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:34
В последних матчах точно расслабился....
makkie
makkie
сегодня в 21:30
Выходит, все новички превратились в тыквы?)
Языджи не выкупают, Гбамен - тусовщик, Карраскаль с Мединой - ни рыба, ни мясо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:21
Ну он точно вообще никакой.
Jake Fellop
Jake Fellop
сегодня в 21:14
Да, водочку любит... Хе ..
ЧиП
ЧиП
сегодня в 21:10, ред.
Сколько новостей про ЦСКА 😳
Ну ничего, Ваня Обляков Антоша Заболотнй и Витя Васин то остаются. Это главное🤗
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 21:07
Чувак только тусуется и дурака валяет, а братья ставят его в основу на ключевой матч с Сочи, где игра по сути за 6 очков и медали. No comments...
pomor45
pomor45
сегодня в 20:59
В руководстве распри - у игроков разброд и шатание. Всё по батюшке Крылову: "Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука. "
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 20:58
Ха-ха, см. коммент к предыдущей новости про армейцев)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:54
посыполась командочка мечты...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 20:49
Как то быстро сдулись новички
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:48
Тем более!
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:46
Он тоже любит погулять
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:45
У него тоже тяга и интерес к злачным заведениям
cska1948
cska1948
сегодня в 20:42
И Карраскаля тоже надо бы домой отправить. Он может отдать точный пас только вратарю и то чужому.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:40
Да все четыре зимних приобретения надо гнать из команды!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:38
Грядут перемены!
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