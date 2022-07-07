В «Манчестер Юнайтед» смирились с вероятным уходом Роналду этим летом

«Манчестер Юнайтед» признает, что потеряет Криштиану Роналду этим летом. 37-летняя португальская суперзвезда в настоящее время не тренируется по «семейным обстоятельствам».
Первоначально «Юнайтед» оптимистично относился к тому, что их звездный нападающий все еще будет с ними в следующем сезоне, но Роналду уже дал понять, что хочет уйти после неудачного возвращения на «Олд Траффорд» десять месяцев назад, и руководство «красных дьяволов» теперь осознало, что не может удерживать Криштиану против его воли.
Новый босс Эрик тен Хаг признался, что хочет, чтобы Роналду остался. Однако после переговоров с правлением тренер теперь соглашается, что ему придется планировать будущее без него.
Да и опять же, кто центрфорварда играть будет? Что-то не слышал, чтобы мы кем-то из этого амплуа интересовалось. Рэшфорд? Спасибо, не надо.
Да и опять же, кто центрфорварда играть будет? Что-то не слышал, чтобы мы кем-то из этого амплуа интересовалось. Рэшфорд? Спасибо, не надо.
лучше пусть бесполезный решфорд играет
а защита и дальше просто не выходит на поле
в центре в принципе отбора у МЮ нет
но виноват Кри Ро
лучше пусть бесполезный решфорд играет
а защита и дальше просто не выходит на поле
в центре в принципе отбора у МЮ нет
но виноват Кри Ро