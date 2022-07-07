В «Манчестер Юнайтед» смирились с вероятным уходом Роналду этим летом

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07 июля 2022, 07:44

«Манчестер Юнайтед» признает, что потеряет этим летом. 37-летняя португальская суперзвезда в настоящее время не тренируется по «семейным обстоятельствам».

Первоначально «Юнайтед» оптимистично относился к тому, что их звездный нападающий все еще будет с ними в следующем сезоне, но Роналду уже дал понять, что хочет уйти после неудачного возвращения на «Олд Траффорд» десять месяцев назад, и руководство «красных дьяволов» теперь осознало, что не может удерживать Криштиану против его воли.

Новый босс Эрик тен Хаг признался, что хочет, чтобы Роналду остался. Однако после переговоров с правлением тренер теперь соглашается, что ему придется планировать будущее без него.