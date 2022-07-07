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В «Манчестер Юнайтед» смирились с вероятным уходом Роналду этим летом

07 июля 2022, 07:44

«Манчестер Юнайтед» признает, что потеряет Криштиану Роналду этим летом. 37-летняя португальская суперзвезда в настоящее время не тренируется по «семейным обстоятельствам».

Первоначально «Юнайтед» оптимистично относился к тому, что их звездный нападающий все еще будет с ними в следующем сезоне, но Роналду уже дал понять, что хочет уйти после неудачного возвращения на «Олд Траффорд» десять месяцев назад, и руководство «красных дьяволов» теперь осознало, что не может удерживать Криштиану против его воли.

Новый босс Эрик тен Хаг признался, что хочет, чтобы Роналду остался. Однако после переговоров с правлением тренер теперь соглашается, что ему придется планировать будущее без него.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:06
Невелика потеря.Это уже отыгранная карта,цепляющаяся отчаянно за уходящий вагон славы.
Неэгоист
Неэгоист
07 июля в 11:47
Клубы для напудренного как вещь - захотел взял, захотел выкинул... Ничего нового, так было всегда... А он бедный все хочет быть выше Месси... Смешно от этого клоуна...
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 11:42
Кто же ему платить то будет столько сколько в МЮ?
dok66
dok66
07 июля в 11:21
Ну смирились , и хорошо . Рангника ушли , Роналду сам ушел . Теперь попрет ? Что-то сомневаюсь . В любом случае - удачи .
протон
протон
07 июля в 10:35
Проблема только в том, что, как и Биссаку или Марсьяля, его просто никто не купит, это только, если быть очень и очень щедрыми и брать на себя от 60-70% заработной платы португальца.
Да и опять же, кто центрфорварда играть будет? Что-то не слышал, чтобы мы кем-то из этого амплуа интересовалось. Рэшфорд? Спасибо, не надо.
112910415
112910415
07 июля в 10:30
скрывают радость ... чтоб не спугнуть !
FenixSL
FenixSL ответ sihafazatron (раскрыть)
07 июля в 10:27
ну да
лучше пусть бесполезный решфорд играет
а защита и дальше просто не выходит на поле
в центре в принципе отбора у МЮ нет
но виноват Кри Ро
galem72
galem72
07 июля в 10:22
Жаль, что это выдумал Сан. А так, это просто отличная новость. От португала нужно избавляться в кратчайшие сроки. С этим истериком, токсиком и ретроградом невозможно строить новую игру, а также у тренера будут постоянно связаны руки в атаке.
1 984
1 984
07 июля в 09:12
Это пойдёт на пользу.
sihafazatron
sihafazatron
07 июля в 08:46
Болелы мю в этот момент:
Мessi 10
Мessi 10
07 июля в 08:43
На словах «португальская суперзвезда» подумал что речь идёт про актрису телесериалов, или певицу.
Caniggia
Caniggia
07 июля в 08:41
МЮ только рад такому событию!
drug01
drug01
07 июля в 08:38
Всё же он решил уйти!
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 08:28
Чего приходил??? Мечется как незнамо кто. Но за прошлые заслуги платить никто не будет, а запросы у дяди немалые, играть осталось всего ничего, вот и хочется парню напоследок и деньжат срубить, и личную статистику улучшить.
x37fnr3vje3s
x37fnr3vje3s
07 июля в 08:25
Зря он возвращался
Elliada
Elliada
07 июля в 08:19
Смирились? Может, обрадовались. В его уходе для МЮ масса плюсов - сэкономят на зарплате, никто не будет разрушать атмосферу внутри коллектива, начнут играть в командный футбол, а не на статистику одного игрока и т. д.
Gahi
Gahi
07 июля в 08:12
У тренера команды есть возможность обратить внимание на тех, с кем ему придётся решать большие задачи, для достижения поставленных целей перед клубом. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 08:04
Наконец то , МЮ прос...рали этот сезон только из за того что взяли Роналду , который не играет на команду , а лишь красуется на поле !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 07:47
Так себе потеря!
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