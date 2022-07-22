Аршавин: «Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о совместной работе с тренером Властимилом Петржелой.
Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле.
Он перед первым сезоном сказал: «Хочу поехать в Дубай, чтобы ребятки выглядели загорелыми и красивыми в первом туре». Представляете, чтобы Юрий Андреевич Морозов такое предложил?
У «Зенита» все было обкатано: последний сбор должен быть при такой же погоде, как в России. Поэтому всегда ездили в Голландию.
На выездах в Москве жили в гостинице «Орленок», там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали.
Петржелу волновало только поле. А за полем мы могли себя вести, как обычные люди.
попросту говоря: "валять дурака".
Оно и неудивительно.Чему хорошему можно научиться в казино?
попросту говоря: "валять дурака".
Оно и неудивительно.Чему хорошему можно научиться в казино?
Надо обязательно перед игрой ?
Или в казино идут или в клуб именно перед игрой
Капец
Надо обязательно перед игрой ?
Или в казино идут или в клуб именно перед игрой
Капец