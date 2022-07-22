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Аршавин: «Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино»

22 июля 2022, 03:59

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о совместной работе с тренером Властимилом Петржелой.

Просто подход вне поля стал гораздо более спокойным. Его вообще не волновало, кто куда ходит и как себя ведет. Петржеле было важно только то, что происходит на поле.

Он перед первым сезоном сказал: «Хочу поехать в Дубай, чтобы ребятки выглядели загорелыми и красивыми в первом туре». Представляете, чтобы Юрий Андреевич Морозов такое предложил?

У «Зенита» все было обкатано: последний сбор должен быть при такой же погоде, как в России. Поэтому всегда ездили в Голландию.

На выездах в Москве жили в гостинице «Орленок», там было казино. Так мы перед каждой игрой там сидели. И ничего страшного, побеждали.

Петржелу волновало только поле. А за полем мы могли себя вести, как обычные люди.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Конь Педаль 2 (раскрыть)
22 июля в 11:34
Вы о чём?
альсато
альсато
22 июля в 10:52
Властимил (будучи тренером Зенита) говорил о Андрее Аршавине..."парень очень одаренный, но здоровья ему хватает только на 30 минут игры".....остальные 60 минут матча-ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК)))))
Валерыч
Валерыч
22 июля в 09:30
Видимо поэтому, впоследствии, в ряде матчей Андрюша стал
попросту говоря: "валять дурака".
Оно и неудивительно.Чему хорошему можно научиться в казино?
протон
протон
22 июля в 09:19
просадив приличную сумму в казино... поневоле задумаешься о том как заработать премиальные
SHMEL
SHMEL
22 июля в 08:13
Нарушение режима...Вот почему Андрюша впоследствии стал пешеходом...
Конь Педаль 2
Конь Педаль 2
22 июля в 07:53
Маленький член из сбороной всегда интересен?
ОПС
ОПС
22 июля в 07:40, ред.
Лучше бы молчал и не пытался что то говорить.
n9kusfgmh3vq
n9kusfgmh3vq
22 июля в 07:26
Аршавин: ваши ожидания ваши проблемы, а нам и в казино неплохо))
R.Carlos.
R.Carlos.
22 июля в 07:19
А что после игры нельзя посидеть ?
Надо обязательно перед игрой ?
Или в казино идут или в клуб именно перед игрой
Капец
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
22 июля в 06:59
Ну а чё, прав Андрей.Обычный человек-он ведь тоже, выйдя из трамвая после работы, куда пойдет?В казино конечно.А куда ж еще?А утром из казино прямиком на работу, дальше бух отчет строчить...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 06:44
Распустил он их.
STVA 1
STVA 1
22 июля в 05:51
Рыжий помолчал бы.... Власта до сей поры по ходу на чем то сидит(((
ABir
ABir
22 июля в 05:50
Главное, чтобы не всю ночь перед игрой. А сидеть за компьютерными играми, может даже хуже
cvm3gzzuwxu8
cvm3gzzuwxu8
22 июля в 05:40
Играли до игры.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 05:02
Доигрались ребята !
Carl Lewis
Carl Lewis
22 июля в 05:00
Это профессионально?
yexykn869cns
yexykn869cns
22 июля в 04:56
Да вы походу и в Словении также бакланили
d7u7udy8x4c7
d7u7udy8x4c7
22 июля в 04:55
Это ваши проблемы
Caniggia
Caniggia
22 июля в 04:51
Ага! И перед Марибором в 2009 тоже были казино, кальянные, пивко и вискарь. В итоге, позорно профукали тот ЧМ!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
22 июля в 04:34
Это не профессионально.
Gahi
Gahi
22 июля в 04:32
У каждого тренера свой подход к системе подготовки команды и соответственно от этого такой же результат.
Гость
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