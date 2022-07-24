Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»

Нападающий оценил подписание форварда в «Барселону». Ранее игроки вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».

Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем раньше. Уверен, что мы оба постараемся превзойти те показатели.

«Барселона» сможет бороться за трофеи, если учитывать всех ее прекрасных нападающих.

Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры.