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Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»

сегодня, 00:15

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг оценил подписание форварда Роберта Левандовского в «Барселону». Ранее игроки вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».

Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем раньше. Уверен, что мы оба постараемся превзойти те показатели.

«Барселона» сможет бороться за трофеи, если учитывать всех ее прекрасных нападающих.

Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры.

Ранее сообщалось, что «Барселона» пообещала Левандовскому 9-й номер, который принадлежит Мемфису Депаю.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:17
Прошлым летом у Барсы вообще не было нормальных форвардов,кроме Де Йонга и Бретвейта))Теперь сразу два таких крутых страйкера
Вообще крайне интересные трансферы в этот раз и в АПЛ и в Ла лиге. Будем посмотреть.
Я надеюсь никто не сломается и все зажгут!!!
GERALТ
GERALТ
сегодня в 01:59
Тоже самое говорили и в ПСЖ подписывая мосси, а потом провалились по всем фронтам: ЛЧ до пешехода финал и полуфинал,а с ним 1/8.

В кубке ПСЖ играл в финале с 2014, а тут вылетел…
salleeh
salleeh
сегодня в 01:58
Только их вместе нельзя будет выпускать на поле, два
бывших конкурента в гонке бомбардиров в Бундеслиге.
Роберту нужно будет подтвердить свой статус, более 30
голов за сезон, только вот будет ли ему помогать вся
Барса, как это делала Бавария, это вопрос… Обамеянг
ушёл в Арсенал, шантажируя Дортмунд, Левандовски ушёл
из Баварии так же через шантаж. Футболисты, самые
продажные шкуры, для них нет ни болельщиков, ни команды, есть только деньги…
Gahi
Gahi
сегодня в 00:50
Однозначно что с приходом Роберта Левандовского в Барселону, команда усилилась достаточно качественно в атаке. Тем интереснее будет наблюдать за игрой команды. Удачи
Гость
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