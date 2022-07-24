Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг оценил подписание форварда Роберта Левандовского в «Барселону». Ранее игроки вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».
Мы стали опытнее и способны выступить еще лучше, чем раньше. Уверен, что мы оба постараемся превзойти те показатели.
«Барселона» сможет бороться за трофеи, если учитывать всех ее прекрасных нападающих.
Уровень мастерства Левандовского поражает, я всегда получал удовольствие от совместной игры.
Ранее сообщалось, что «Барселона» пообещала Левандовскому 9-й номер, который принадлежит Мемфису Депаю.
бывших конкурента в гонке бомбардиров в Бундеслиге.
Роберту нужно будет подтвердить свой статус, более 30
голов за сезон, только вот будет ли ему помогать вся
Барса, как это делала Бавария, это вопрос… Обамеянг
ушёл в Арсенал, шантажируя Дортмунд, Левандовски ушёл
из Баварии так же через шантаж. Футболисты, самые
продажные шкуры, для них нет ни болельщиков, ни команды, есть только деньги…
бывших конкурента в гонке бомбардиров в Бундеслиге.
Роберту нужно будет подтвердить свой статус, более 30
голов за сезон, только вот будет ли ему помогать вся
Барса, как это делала Бавария, это вопрос… Обамеянг
ушёл в Арсенал, шантажируя Дортмунд, Левандовски ушёл
из Баварии так же через шантаж. Футболисты, самые
продажные шкуры, для них нет ни болельщиков, ни команды, есть только деньги…