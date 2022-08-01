«Челси» попытается перехватить трансфер Кукурельи у «Ман Сити»

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сегодня, 15:39

«Челси» попробует перехватить трансфер защитника «Брайтона» у «Манчестер Сити».

По информации источника, сегодня лондонский клуб провёл официальные переговоры с «Брайтоном». В скором времени представители «синих» встретятся с агентом защитника для обсуждения личных условий контракта.

Ранее «Брайтон» отклонил первое предложение «Сити» в размере 40 млн фунтов по игроку. Нового предложения «горожане» по-прежнему не прислали.

Недавно сообщалось, что Кукурелья недоволен запросами «Брайтона» за свой трансфер.