Черевченко хочет вернуться в «Локомотив»

Российский тренер Игорь Черевченко выразил желание возглавить московский «Локомотив».
«Железнодорожники» под руководством Йозефа Циннбауэра набрали 2 очка в 4 матчах и занимают 13-е место в таблице российской Премьер-Лиги.
Интересно ли было бы вернуться в «Локомотив»? Не просто интересно, а очень интересно. Все-таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю. После ухода из «Химок» у меня было три предложения из-за границы, но всем отказал. Не готов расставаться с семьей, без нее мне будет тяжеловато. Так что в данный момент в приоритете поиск команды в России.
После слов Черевченко о том, что он, хочет поучиться у шварца работе с молодежью, Игорь Генадьевич, как человек- для меня не существует.... Как к тренеру, я по-прежнему с огромным уважением отношусь к Черевченко, и всегда хотел его видеть в роДном Динамо!!!
После слов Черевченко о том, что он, хочет поучиться у шварца работе с молодежью, Игорь Генадьевич, как человек- для меня не существует.... Как к тренеру, я по-прежнему с огромным уважением отношусь к Черевченко, и всегда хотел его видеть в роДном Динамо!!!
Игорь железнодорожник до мозга костей.
Да первый его приход в команду как тренера был не очень удачным, так как мне кажется ему просто не хватало опыта. Сейчас же он набрался необходимого опыта и уже по другому смотрит на вещи.
Кстати с его приходом могут вернутся в команду Лоськов с Пашининым, которых зачем то убрали из команды. Они были наверное главными кто доводил до игроков смысл их игры, а у немцем походу связи с командой не было никакой, что собственно мы и видим сейчас.
Игорь железнодорожник до мозга костей.
Да первый его приход в команду как тренера был не очень удачным, так как мне кажется ему просто не хватало опыта. Сейчас же он набрался необходимого опыта и уже по другому смотрит на вещи.
Кстати с его приходом могут вернутся в команду Лоськов с Пашининым, которых зачем то убрали из команды. Они были наверное главными кто доводил до игроков смысл их игры, а у немцем походу связи с командой не было никакой, что собственно мы и видим сейчас.