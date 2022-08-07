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Черевченко хочет вернуться в «Локомотив»

сегодня, 13:39

Российский тренер Игорь Черевченко выразил желание возглавить московский «Локомотив».

«Железнодорожники» под руководством Йозефа Циннбауэра набрали 2 очка в 4 матчах и занимают 13-е место в таблице российской Премьер-Лиги.

Интересно ли было бы вернуться в «Локомотив»? Не просто интересно, а очень интересно. Все-таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю. После ухода из «Химок» у меня было три предложения из-за границы, но всем отказал. Не готов расставаться с семьей, без нее мне будет тяжеловато. Так что в данный момент в приоритете поиск команды в России.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:43
А почему собственно и нет?
Игорь железнодорожник до мозга костей.
Да первый его приход в команду как тренера был не очень удачным, так как мне кажется ему просто не хватало опыта. Сейчас же он набрался необходимого опыта и уже по другому смотрит на вещи.
Кстати с его приходом могут вернутся в команду Лоськов с Пашининым, которых зачем то убрали из команды. Они были наверное главными кто доводил до игроков смысл их игры, а у немцем походу связи с командой не было никакой, что собственно мы и видим сейчас.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:40
Пошла вязь интрижек!
Capral
Capral
сегодня в 14:09
Черевченко хочет в Локомотив вернуться?! Ну тогда, только со шварцем!!!
После слов Черевченко о том, что он, хочет поучиться у шварца работе с молодежью, Игорь Генадьевич, как человек- для меня не существует.... Как к тренеру, я по-прежнему с огромным уважением отношусь к Черевченко, и всегда хотел его видеть в роДном Динамо!!!
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
сегодня в 14:04
Никто его назад не возьмет. У Локомотива сейчас другой вектор разрушения - немецкий.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:55
Да,тут после 4 матчей и двух очков,любое продолжение будет ГЕНИАЛЬНЫМ РУКОВОДСТВОМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:42
Пора что-то менять...
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