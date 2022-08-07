Черевченко хочет вернуться в «Локомотив»

Российский тренер выразил желание возглавить московский «Локомотив».

«Железнодорожники» под руководством Йозефа Циннбауэра набрали 2 очка в 4 матчах и занимают 13-е место в таблице российской Премьер-Лиги.

Интересно ли было бы вернуться в «Локомотив»? Не просто интересно, а очень интересно. Все-таки это родной для меня клуб, очень за него переживаю. После ухода из «Химок» у меня было три предложения из-за границы, но всем отказал. Не готов расставаться с семьей, без нее мне будет тяжеловато. Так что в данный момент в приоритете поиск команды в России.