Чемпионат мира в Катаре начнётся на день раньше

1660250659

вчера, 23:44

Чемпионат мира в Катаре начнется на день раньше.

Матч-открытие мирового первенства, в котором сразятся команды Катара и Эквадора, таким образом перенесен на отдельную дату. Ранее этот матч должен был состояться в один день с играми Сенегал — Нидерланды, Англия — Иран, США — Уэльс, которые назначены на 21 ноября.

Матч команд Сенегала и Нидерландов перенесен на вечерний слот времени, ранее на это время была назначена встреча Катара и Эквадора. Таким образом, групповой этап мирового первенства продлится с 20 ноября по 6 декабря включительно. Полуфиналы назначены на 13 и 14 декабря, финальный матч будет сыгран 18 декабря.