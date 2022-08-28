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«Милан» подпишет защитника «Шальке» Тиава

28 августа 2022, 01:12

«Милан» договорился с «Шальке» о покупке защитника Малика Тьяу.

21-летний игрок в воскресенье прилетит в Милан, а в понедельник подпишет контракт.

Тьяу в прошлом сезоне провел 31 матч во второй лиге Германии и забил 2 гола. В этом сезоне в Бундеслиге на его счету 3 матча и 2 желтых карточки.

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протон
протон
28 августа в 02:04
Да я просто факт констатировал, кстати играл паршиво весьма сегодня.
Но когда его имя форсили зимой как главного кандидата, понаблюдал 2 матча чемпионского Шальке с Нюрбергом и ещё кем то в январе, оба матча пропустили но он играл норм, все 90 минут. Вообще наиграл в чемпионский сезон огромное кол-во минут( 2500), тогда рядом был Ко Итакура смотрелся лучше, второго Гладбах сразу забрал.
Я верю в директоров на 100%.
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