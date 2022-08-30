У ПСЖ и «Баварии» появились конкуренты. Итоги тура РПЛ и топ-5

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сегодня, 01:07

В РПЛ начинает определяться группа команд, которая поборется за чемпионство по итогам текущего сезона. Лидирует «Зенит» (17 очков), у «Спартака» на 1 пункт меньше. В следующем туре эти команды сыграют очный матч в Москве. ЦСКА , «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Динамо» также расположились на позициях, которые позволяют бороться за медали. Внизу таблицы на данный момент остаются «Торпедо» и «Урал», каждая из этих команд имеет в своем активе по одному пункту.

В Англии продолжает лидировать «Арсенал» (12 очков), но «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Брайтон» вошли в группу преследователей «канониров» (по 10 очков у каждой команды). «Манчестер Юнайтед» постепенно выправляет ситуацию (8 место, 6 очков), то же можно сказать и про «Ливерпуль» (9 место, 5 очков). В зоне вылета на данный момент находятся «Эвертон» и «Вулверхэмптон» (по 2 очка), замыкает таблицу «Лестер» (1 пункт).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (10 очков), но столько же пунктов набрал и «Унион». «Фрайбург», «Хоффенхайм» и «Боруссия» Дортмунд имеют по 9 очков. «Байер» Сердара Азмуна и Андрея Лунева расположился на 13-м месте (3 очка). «Герта» Сандро Шварца идет на 17-м месте (1 пункт), замыкает таблицу «Бохум» (0 очков).

В Италии сразу 6 коллективов лидируют по очкам (7 пунктов): «Милан», «Лацио», «Аталанта», «Торино», «Наполи» и «Рома». «Ювентус» на данный момент расположился на 8-й позиции (5 очков). В лиге сразу две команды, которые пока не набрали очков — «Кремонезе» и «Монца».

В Лиге 1 установилось троевластие. ПСЖ , «Марсель» и «Ланс» имеют по 10 очков, их позиции определяются дополнительными показателями. «Монако» Александра Головина идет на 12-м месте при 5 очках. «Анже», «Ницца» и «Реймс» представляют группу команд, которые находятся в зоне вылета (по 2 очка), замыкает таблицу «Аяччо» (1 пункт).

В Ла Лиге лидирует «Реал» (9 очков), но у «Бетиса» столько же пунктов. «Барселона», «Атлетик» и «Вильярреал» не отпускают лидеров слишком далеко (по 7 очков). «Севилья» расположилась на 15-й строчке (1 пункт), замыкает таблицу «Кадис» (0 очков). «Атлетико» расположился на 7-м месте (6 очков), новый клуб Эдинсона Кавани «Валенсия» занимает 14-ю строчку (3 очка).