«Марсель» планирует усилиться полузащитником сборной Марокко

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сегодня, 12:34

«Марсель» хочет усилиться полузащитником «Шальке» и сборной Марокко Амином Аритом.

Соглашение игрока с немецким клубом действует до лета 2024 года, однако Арит стремится сменить клубную прописку этим летом. Приоритетом для "Марселя был игрок «Аталанты» Руслан Малиновский, однако в клубе считают, что эту сделку не получится завершить успехом, поэтому переключились на Арита. «Марселю» может не хватить денег на этот трансфер, поэтому провансальцы могут, помимо денег, отдать «Шальке» . Сам турецкий футболист сомневается в необходимости своего перехода.