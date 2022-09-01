Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

«Марсель» планирует усилиться полузащитником сборной Марокко

сегодня, 12:34

«Марсель» хочет усилиться полузащитником «Шальке» и сборной Марокко Амином Аритом.

Соглашение игрока с немецким клубом действует до лета 2024 года, однако Арит стремится сменить клубную прописку этим летом. Приоритетом для "Марселя был игрок «Аталанты» Руслан Малиновский, однако в клубе считают, что эту сделку не получится завершить успехом, поэтому переключились на Арита. «Марселю» может не хватить денег на этот трансфер, поэтому провансальцы могут, помимо денег, отдать «Шальке» Дженгиза Юндера. Сам турецкий футболист сомневается в необходимости своего перехода.

«Марсель» также планирует подписать защитника из АПЛ.

Все новости
Слухи«Нант» сделал предложение «Мецу» по трансферу защитника
Сегодня, 12:14
СлухиОбамеянг в ближайшее время перейдёт в «Челси»
Сегодня, 11:27
СлухиДжордан Амави ведёт переговоры с клубом Ла Лиги
Сегодня, 10:41
Слухи«Ноттингем Форест» близок к покупке защитника «Ренна»
Сегодня, 10:31
Слухи«Барселона» интересуется игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
Сегодня, 08:13
Тен Хаг: «Я сразу дал понять, что хочу, чтобы Роналду остался в МЮ»
Сегодня, 00:57
Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 12:41
Наверное знают что делают....Марсель абы кого не покупает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 