Неожиданные лидеры в Англии, Италии и Франции. Итоги тура топ-5 лиг Европы

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сегодня, 00:10

В Английской Премьер-Лиге завершились все матчи 5-го тура. «Челси» снова не смог победить, «синие» в гостях уступили «Саугемптону» (1:2) и находятся на 10-м месте в таблице. «Ливерпуль» добыл волевую победу над «Ньюкаслом» (2:1) благодаря голу Фабио Карвальо на 98-й минуте встречи и поднялся на 6-е место. «Манчестер Сити» в 5-м туре разгромил «Ноттингем Форест» (6:0), а Эрлинг Холанд оформил хет-трик, установив рекорд АПЛ . «Тоттенхэм» потерял очки в игре с «Вест Хэмом» (1:1), а «Арсенал» продолжил свой победный путь, выиграв пятый матч в чемпионате из пяти. «Манчестер Юнайтед» минимально в гостях обыграл «Лестер» (1:0), что позволило «красным дьяволам» подняться на 5-е место.

Лидером чемпионата является «Арсенал», который набрал максимальные 15 очков. Следом расположились «Манчестер Сити» (13 очков) и «Тоттенхэм» (11 очков). 4-е место неожиданно занимает «Брайтон» (10 очков), который в этом туре потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Фулхэму» (1:2).

Во Франции ПСЖ разобрался с «Тулузой» (3:0) в 5-м туре Лиги 1, а «Монако» Александра Головина вдесятером проиграло «Труа» (2:4). Монегаски занимают 16-е место в чемпионате, находясь прямо перед зоной вылета.

Лидируют в Лиге 1 сразу три команды, которые имеют в своём активе по 13 очков — ПСЖ , «Ланс» и «Марсель». «Ланс» в 5-м туре разгромил «Лорьян» (5:2), а «Марсель» обыграл «Клермон» (1:0).

В Италии чемпион страны «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0) в 4-м туре. Осечку допустило и «Наполи», которое сыграло вничью с «Лечче» (1:1). «Интер» разобрался с «Кремонезе» (3:1), а «Ювентус» обыграл «Специю» (2:0). Дебютным голом за туринский клуб отметился нападающий Аркадиуш Милик. «Рома» разгромила «Монцу» (3:0), а «Аталанта» одержала победу над «Торино» (3:1). Дебютным голом за «Торино» в этой встрече отметился бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

«Рома» и «Аталанта» возглавляют турнирную таблицу после 4-го тура (по 10 очков). Следом идет «Интер» (9 очков), а ещё 4 команды имеют в своём активе по 8 очков — «Наполи», «Ювентус», «Милан», «Лацио».