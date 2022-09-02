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«Краснодар» согласовал контракт с Баши

вчера, 17:19

«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником Баши, который выступает в Португалии за «Шавеш». На данный момент клубы согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег. В случае успешных переговоров игрок перейдёт в российский клуб.

Полузащитник родился в Португалии, но выступает за сборную Анголы.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:15
Очередной посредственный игрок, только агенты заработают.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 18:06
Ну лишь бы деру не дал,прецеденты как говорится,были.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:36, ред.
Интересно девки пляшут по четыре пары в ряд...
Конечно сильно мой комп не загрязняют сообщения, что я успешно лидирую в "Палате №6...", но...))))
Спасибо за пояснения!
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:24
Здравствуйте. Это технический момент. Тут мы ничего больше сделать на можем. По сути лиг больше нет и в них никто не состоит.
Путин007
Путин007
вчера в 17:22
Если все будет норм это гуд...не менее реактивный чем олусегун на флангах нервы всем потрепают...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:21
Ну тут еще все только на словах...
Гость
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