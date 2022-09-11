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Пейчинович: «России нужно договориться о матче с Сербией»

сегодня, 08:56

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович призвал провести товарищеский матч России и Сербии вместо встречи россиян с боснийцами.

Не знаю, как можно охарактеризовать такое поведение боснийцев. Опять какую-то роль в отказе играет политика.

Сейчас такие страны, как Босния и Герцеговина, находятся под контролем Америки и Запада. Такое поведение от них вполне логично. Думаю, России стоит договориться с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча. Сейчас российской команде нужна игровая практика, а сербы не кинут РФС так же, как пытаются боснийцы.

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