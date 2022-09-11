Карпин: «„Спартак“ стал сильнее, играет разнообразно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданием от матча против «Спартака».
Сегодня дончане примут красно-белых в матче 9-го тура РПЛ.
«По нам, возможно, скажу после матча. А „Спартак“, на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с „Динамо“ могли как минимум рассчитывать на ничью и с „Зенитом“ выглядели достойно.
Все игроки выглядят лучше, чем в прошлом году. Это поднимает и уровень всей команды. Матчи играют по-разному — в прессинг, от обороны, на быстрых атаках, есть разнообразие. Сто процентов — это работа нового главного тренера», – сказал Карпин.