Карпин: «„Спартак“ стал сильнее, играет разнообразно»

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сегодня, 11:14

Главный тренер «Ростова» поделился ожиданием от матча против «Спартака».

Сегодня дончане примут красно-белых в матче 9-го тура РПЛ .

«По нам, возможно, скажу после матча. А „Спартак“, на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с „Динамо“ могли как минимум рассчитывать на ничью и с „Зенитом“ выглядели достойно.

Все игроки выглядят лучше, чем в прошлом году. Это поднимает и уровень всей команды. Матчи играют по-разному — в прессинг, от обороны, на быстрых атаках, есть разнообразие. Сто процентов — это работа нового главного тренера», – сказал Карпин.

