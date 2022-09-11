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Карпин: «„Спартак“ стал сильнее, играет разнообразно»

сегодня, 11:14

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданием от матча против «Спартака».

Сегодня дончане примут красно-белых в матче 9-го тура РПЛ.

«По нам, возможно, скажу после матча. А „Спартак“, на мой взгляд, стал сильнее. Мне очень нравится, как играет команда. По игре с „Динамо“ могли как минимум рассчитывать на ничью и с „Зенитом“ выглядели достойно.

Все игроки выглядят лучше, чем в прошлом году. Это поднимает и уровень всей команды. Матчи играют по-разному — в прессинг, от обороны, на быстрых атаках, есть разнообразие. Сто процентов — это работа нового главного тренера», – сказал Карпин.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:38
Игра будет весьма напряжённая! Ни кто не захочет уступать! Тем более 85летие Ростовской области и хозяева будут в новой крутой форме!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:25
Согласен с Карпиным!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:31
Да ладно соломку стелить! Набей пятачок,оторви хвостик-и на третье текущее место без единого поражения.А вообще-то сегодня чудное воскресенье: Кто бы в этом матче не победил,каков бы результат не был-во всём присутствует позитив для конкурентов.Ну как вчера...Так что пожелаем отличной острой игры,множества голов,да и от итоговых скандалов не откажемся-нам ведь это ничем не грозит! А в сухом остатке-победы тому,кто её больше на поле заслужит в этот день и часы.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:28
Спартак» всегда тяжело играет в Ростове. Не легче будет и на этот раз, ведь красно-белые потеряли важных футболистов: Руслана Литвинова и Мартинса Перейру. Придётся перестраиваться, а это на руку Валерию Карпину, у которого как раз кадровых проблем нет. Думаю, что нас ожидает упорная игра от первой до последней минуты, в которой хозяева окажутся сильнее.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:23
Соперника лучше до игры хвалить, не дай бог что, а подстилка уже уложена.
Гость
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