«Ювентус» проиграл дома «Бенфике» в Лиге чемпионов

«Ювентус» на своём поле потерпел поражение от «Бенфики» во втором туре Лиги чемпионов со счётом 1:2.
На быстрый гол на 4-й минуте матча от Аркадиуша Милика «Бенфика» ответила двумя голами во втором тайме. С пенальти отличился Жоау Мариу, а победу португальцам принёс Давид Нерес.
У «Бенфики» две победы в группе, у «Ювентуса» — два поражения.
Восьмое место в серии А и всего две победы в шести матчах
Последнее место в группе ЛЧ и ни одного очка
Это для любого клуба очень печально
А для Ювентуса просто катастрофа
Так жаль
Первый матч Лиги Чемпионов, который я увидел был финал Аякс Ювентус в 96г
Любил эту команду. Раванелли, Дель Пьеро, Перуцци, Виалли
Марчелло Липпи у руля
Легедны
И позже в Ювентусе были достойные тренеры, великие игроки, было ощущение, что одно имя клуба, и его история уже вселяют в игроков дух победителей
А сейчас без слез не взглянешь
Восьмое место в серии А и всего две победы в шести матчах
Последнее место в группе ЛЧ и ни одного очка
Это для любого клуба очень печально
А для Ювентуса просто катастрофа
Так жаль
Первый матч Лиги Чемпионов, который я увидел был финал Аякс Ювентус в 96г
Любил эту команду. Раванелли, Дель Пьеро, Перуцци, Виалли
Марчелло Липпи у руля
Легедны
И позже в Ювентусе были достойные тренеры, великие игроки, было ощущение, что одно имя клуба, и его история уже вселяют в игроков дух победителей
А сейчас без слез не взглянешь
Неужели Аньелли и после этой позорной игры даст ещё шанс гению бездарности как главного тренера Ювентуса товарищу Аллегри.
По-моему уже всё что можно было проиграть ещё с прошлого сезона, всё проиграли. Ни единого положительного факта За нет, совсем, от слова Абсолютно.
Аллегри развалил всё что было, и мало того что ничего не создал, так ещё и больше загнал команду в болото .
И больше всего тревожит то что даже те игроки которые есть сейчас в распоряжении у Аллегри, кстати совсем не плохого качества, даже не знают в какой футбол их заставляет играть товарищ Аллегри. Это футбол который вообще изжил себя, и не может по своей сути приносить хоть какой-то положительный результат. А сами футболисты просто не хотят играть в такое ... , под названием футбол.
Кстати и конфликт и последующий уход из клуба Дибалы был именно по этой причине. Дибала на отрез отказывался играть в такой футбол под руководством Аллегри. И уход из клуба Рона тоже был связан именно с личностью Аллегри. Теперь сегодня во время матча узнаю что и Ди Мария ему не нужен. Да и Влахович начал на глазах конкретно деградировать. Может всё-таки до Аньелли дошло что Аллегри не тот тренер с кем Ювентус будет бороться за Скудетто и достойно выступать в еврокубках.
Жду хороших новостей из клубной пресс-службы.
Удачи тебе, Ювентус. Всем Добра !
Неужели Аньелли и после этой позорной игры даст ещё шанс гению бездарности как главного тренера Ювентуса товарищу Аллегри.
По-моему уже всё что можно было проиграть ещё с прошлого сезона, всё проиграли. Ни единого положительного факта За нет, совсем, от слова Абсолютно.
Аллегри развалил всё что было, и мало того что ничего не создал, так ещё и больше загнал команду в болото .
И больше всего тревожит то что даже те игроки которые есть сейчас в распоряжении у Аллегри, кстати совсем не плохого качества, даже не знают в какой футбол их заставляет играть товарищ Аллегри. Это футбол который вообще изжил себя, и не может по своей сути приносить хоть какой-то положительный результат. А сами футболисты просто не хотят играть в такое ... , под названием футбол.
Кстати и конфликт и последующий уход из клуба Дибалы был именно по этой причине. Дибала на отрез отказывался играть в такой футбол под руководством Аллегри. И уход из клуба Рона тоже был связан именно с личностью Аллегри. Теперь сегодня во время матча узнаю что и Ди Мария ему не нужен. Да и Влахович начал на глазах конкретно деградировать. Может всё-таки до Аньелли дошло что Аллегри не тот тренер с кем Ювентус будет бороться за Скудетто и достойно выступать в еврокубках.
Жду хороших новостей из клубной пресс-службы.
Удачи тебе, Ювентус. Всем Добра !