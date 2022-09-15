«Ювентус» проиграл дома «Бенфике» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:09

«Ювентус» на своём поле потерпел поражение от «Бенфики» во втором туре Лиги чемпионов со счётом 1:2.

На быстрый гол на 4-й минуте матча от Аркадиуша Милика «Бенфика» ответила двумя голами во втором тайме. С пенальти отличился Жоау Мариу, а победу португальцам принёс Давид Нерес.

У «Бенфики» две победы в группе, у «Ювентуса» — два поражения.