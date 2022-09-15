«Монако» проиграло «Ференцварошу» в Лиге Европы

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сегодня, 21:46

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова на выезде обыграл «Монако» со счетом 1:0, за который выступает Александр Головин.

Победный гол на 80-й минуте забил Балинт Вечеи.