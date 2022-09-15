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«Монако» проиграло «Ференцварошу» в Лиге Европы

сегодня, 21:46

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» российского тренера Станислава Черчесова на выезде обыграл «Монако» со счетом 1:0, за который выступает Александр Головин.

Победный гол на 80-й минуте забил Балинт Вечеи.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
smitt
smitt ответ barcamilan (раскрыть)
сегодня в 23:07, ред.
Головин думал что за сборную России играет и играл за Ференц)
Бoрат
Бoрат
сегодня в 22:59
Что же Ювентус медлит
Уже давно пора Стасу предложить контракт
Он и в чемпионате и в еврокубках рвет и мечет
Не тренер, а золото
mike60
mike60
сегодня в 22:57
Черчесов подтвердил высокую тренерскую квалификацию.Несмотря на насмешки хейтеров - он лучший наш тренер и домой уже не приедет.Держись Стас в европе,не порти себе репутацию!Желаю ему снова сделать золотой дубль.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 22:49
черчесов победил головина
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:17
Что то неважно Монако выглядит в этом сезоне. Из ЛЧ вылетели, в чемпионате тоже нет стабильности.Вот и сегодня довольно таки бледная, беззубая игра.Мысли ноль, полный сумбур и в атаке и в обороне. Очень похоже , что нас познакомят с новым главным тренером.
Ждем следующих матчей, следим за Головиным.
протон
протон
сегодня в 22:12
Очень удивлен такому счету)
Futurista
Futurista
сегодня в 21:51, ред.
Шах и мат от усатого)...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 21:50
Прошла ставка, уже и не надеялся
Гость
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