Мальдини назвал трех величайших игроков, которых он видел

Паоло Мальдини назвал трех лучших игроков, которых видел в ходе своей карьеры.
«Три величайших игрока, которых я видел за карьеру, – это Месси, Марадона и Роналдо», – сказал Мальдини.
Паоло Мальдини назвал трех лучших игроков, которых видел в ходе своей карьеры.
«Три величайших игрока, которых я видел за карьеру, – это Месси, Марадона и Роналдо», – сказал Мальдини.
Диего Армандо-гений футбола, Месси-талантище и уникум, Роналдо(зубастик) для своего времени был прорывом, бразильским вундеркиндом. Ну а Роналдо (португальский) это не мегаталант, тот же Левандовски забивает не меньше. Роналдо просто сумел сам себя сделать, грамотно раскрутить и т.д. Но всего этого нельзя достичь без трудолюбия, таланта, поэтому и Роналдо безусловно один из выдающихся игроков футбола.
Диего Армандо-гений футбола, Месси-талантище и уникум, Роналдо(зубастик) для своего времени был прорывом, бразильским вундеркиндом. Ну а Роналдо (португальский) это не мегаталант, тот же Левандовски забивает не меньше. Роналдо просто сумел сам себя сделать, грамотно раскрутить и т.д. Но всего этого нельзя достичь без трудолюбия, таланта, поэтому и Роналдо безусловно один из выдающихся игроков футбола.