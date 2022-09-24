Дзанетти: «Думаю, что у Дибалы всё получится в „Роме“»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти в интервью Gazzetta dello Sport признался, что клуб летом интересовался форвардом .

Да, переговоры были, но у нас образовался полный комплект нападающих, когда мы подписали Лукаку.

Думаю, что у Дибалы всё получится в «Роме». Я знаю Моуриньо, он может максимально использовать его.