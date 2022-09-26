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«Спартак» увеличит финансирование на зимнее трансферное окно

вчера, 13:35

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал об увеличении бюджета клуба на зимние трансферы.

Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено. С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию

На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя, яркий пример — ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:19
Так как этот сезон(как и следующий без ЕК) Можно спокойно зимой выстраивать мощный состав. Прежде всего-опорник-пес именно оборонительного плана типа Крала. Во вторых правый латераль с реактивной скоростью Айртона.С Денисовым и Рассказовым прощатся. и центр защитник-Мевля не то пальто да и старенький. С Атакой только все хорошо. И еще дублера Селихову-что с Максименко не понятно что творится-лучше другой клуб поискать а купить Ломаева из Крыльев. Вроде никого не забыл))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:02
Куплять усё подряд будут,особенно мелкобританских безработных из бывших колоний и нынешнего Мелкобританского содружества.
протон
протон
вчера в 14:16
Пока только заявления, оно и понятно. Остается как всегда только надеяться. Но вот фигура спортивного директора британца- доверия не вызывает, а вместе с этим и все остальные заявления руководства клуба звучат как очередные громкие обещания без особых оснований для доверия..
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:08
Все правильно! Англосакс доволен будет))
drug01
drug01
вчера в 14:01
Надо брать кубок!!!!
David Young
David Young
вчера в 13:42
Уважаемые пользователи, теперь в Фэнтези-Футбол можно назначать капитаном футболиста выступающего не за клуб или сборную футболиста-капитана команды. Надеемся что это изменение будет по душе и будет полезным.
ДСА
ДСА
вчера в 13:36
Новая метла - метет по новому.
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