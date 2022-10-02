Петржела: «Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с „Зенитом“»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение «Ростова» в Санкт-Петербурге (1:3) в 11-м туре РПЛ.
«Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с „Зенитом“, даже „Ростов“ Карпина. Может ли у петербуржцев начаться спад после поражения от „Спартака“? Нет, „Зенит“ не заинтересован в Кубке России, они же все равно не будут играть в еврокубках. Петербуржцев интересует только победа в чемпионате России», – сказал Петржела.
Ростов смотрелся неплохо сегодня, но их не хватило. Только эти клубы можно сравнивать, если упустить из виду бюджеты одного и другого. Поменяйте местами составы Ростова и Зенита, потом посмотрим, что этот «языкатый» скажет про клуб Карпина.
Ростов смотрелся неплохо сегодня, но их не хватило. Только эти клубы можно сравнивать, если упустить из виду бюджеты одного и другого. Поменяйте местами составы Ростова и Зенита, потом посмотрим, что этот «языкатый» скажет про клуб Карпина.
Что мы увидели?
Спартак выставил основу, Зенит немножко позволил ротацию состава, но оно и понятно, там игроков много.
Спартак выиграл и в концовке даже крупно и надо же риторика поменялась. Оказывается кубок стал чуть ли не круче чемпионата.
Вот сейчас и Петрежела хочет выставить проигрыш в кубке так, как будто это не нужный турнир и клубам он не нужен.
Но это бред полный, тем более если учесть, что Зенит и Спартак в этом сезоне выступают только в двух турнирах.
Чемпионат стоит на первом месте, ну а кубок, как бы это глупо не звучало заменяет еврокубковые матчи.
Неужели никто не видит, что статус кубка немножко поменялся?
Да, регламент кубка в этом году полный бред, но другого турнира у нас нет.
Что мы увидели?
Спартак выставил основу, Зенит немножко позволил ротацию состава, но оно и понятно, там игроков много.
Спартак выиграл и в концовке даже крупно и надо же риторика поменялась. Оказывается кубок стал чуть ли не круче чемпионата.
Вот сейчас и Петрежела хочет выставить проигрыш в кубке так, как будто это не нужный турнир и клубам он не нужен.
Но это бред полный, тем более если учесть, что Зенит и Спартак в этом сезоне выступают только в двух турнирах.
Чемпионат стоит на первом месте, ну а кубок, как бы это глупо не звучало заменяет еврокубковые матчи.
Неужели никто не видит, что статус кубка немножко поменялся?
Да, регламент кубка в этом году полный бред, но другого турнира у нас нет.