Петржела: «Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с „Зенитом“»

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вчера, 20:08

Бывший главный тренер «Зенита» отреагировал на поражение «Ростова» в Санкт-Петербурге (1:3) в 11-м туре РПЛ .

«Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с „Зенитом“, даже „Ростов“ Карпина. Может ли у петербуржцев начаться спад после поражения от „Спартака“? Нет, „Зенит“ не заинтересован в Кубке России, они же все равно не будут играть в еврокубках. Петербуржцев интересует только победа в чемпионате России», – сказал Петржела.