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Петржела: «Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с „Зенитом“»

вчера, 20:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение «Ростова» в Санкт-Петербурге (1:3) в 11-м туре РПЛ.

«Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с „Зенитом“, даже „Ростов“ Карпина. Может ли у петербуржцев начаться спад после поражения от „Спартака“? Нет, „Зенит“ не заинтересован в Кубке России, они же все равно не будут играть в еврокубках. Петербуржцев интересует только победа в чемпионате России», – сказал Петржела.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 10:42
Дружище, не забывай
Спорт вне политики
И футбол в частности
Может для кого-то это не так, но я стараюсь не смешивать одно с другим
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:21
Я думаю ты не далек от истины. От себя прибавлю, что он там и живет видимо
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 09:20
Питерский халдей продолжает нарабатывать на контракт и безбедную старость. Хочется сказать - успокойся клоун, никому ты не нужен, ну кроме соккера, которые твои вью постит с завидной регулярностью
112910415
112910415
сегодня в 08:16
похоже, в ежедневнике этого эксперта каждая страница начинается с напоминания :
" Не забыть похвалить Зенит ! "
Dauletbek
Dauletbek ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 06:21
Путин, Газпром, Единоросс, знакомый почерк)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:17
Какая-то информационная пропоганда о превосходстве Зенита идёт. Создаётся ощущение, что специально делается. Петржела, ему что в Чехии больше нечем заняться. Я начинаю сомневаться в том, что это он
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:10
Даже Ростов Карпина звучит странно.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:08
Сказал о Зените так, когда команда не будет в еарокубках....
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:03
Не пойму, каждый раз кто-то бежит к нему и берет интервью про Зенит?
Loko57
Loko57
вчера в 23:48
Да и победа в Чемпионате им кроме "галочки" ничего не даст.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 23:02
Интересно, как так?
Ironigor
Ironigor ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 22:56
Такое ощущение что ему на Зенит Арене выдали комнату в будке для сторожа.
Бoрат
Бoрат ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:36
Я думаю, ему заплатили один раз приличную сумму за право от его имени писать всякие высказывания или очевидные вещи
Потому что навряд ли у него каждую неделю берут интервью
Байкал-38
Байкал-38 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:35
Ну если честно, то и ваш вариант полный бред, не примите за оскорбление.
Кубок он и есть кубок с традицией, он должен оставаться из одного матча с выбиванием.
Был ещё у нас "Кубок Премьер-Лиги" в 2003 году, но он зря не прижился.
Всему виной, что тогда были еврокубки, чемпионат. кубок России и этот турнир оказался лишним.
Сейчас бы как раз кубок РПЛ мог бы стать вторым по значимости в рангах турнира. Но у нас сделали что то среднее и абсурдное.

А насчёт слива посмотрите на матчи, никто сливать не собирается и выставляют основу, даже в тех матчах, где как раньше можно было бы выставить глубокий резерв.
Посмотри хотя бы на составы Спартака и Зенита, а Локо, Динамо, Ростов, ЦСКА, что резерв выпускали? Играли основы, но и ротация состава присутствовала.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:24
Если признаете он попросит оплатить багаж)...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:24
В том то и дело, что регламент бредовый, поэтому можно спокойно сливать матчи на групповом этапе) и потом это непонятное плей-офф с возможным вылетом.

Можно же было собрать 16 команд из РПЛ + 16 прошедших отбор регионов. 8 групп разделить по корзинам как в ЛЧ, и только первые 2 места выходят из каждой группы. Мотивация команд была бы гораздо выше!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:18
Такое чувство чех поиздержался и усиленно лижет Зениту чтоб хоть какую должность дали. В Чехии таких ЗП нет и вближайшие годы и там и в Европе хлестанет такой кризис что ооочень многие леги кто на победу в ЛЧ не претендует-ломанутся на заработки в Россию))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:14, ред.
Перед кубковым матчем от спартачей слышал только одно: Кубок не важен, тренер выставит второй состав, главное чемпионат". Видать опасались за результат.
Что мы увидели?
Спартак выставил основу, Зенит немножко позволил ротацию состава, но оно и понятно, там игроков много.
Спартак выиграл и в концовке даже крупно и надо же риторика поменялась. Оказывается кубок стал чуть ли не круче чемпионата.
Вот сейчас и Петрежела хочет выставить проигрыш в кубке так, как будто это не нужный турнир и клубам он не нужен.
Но это бред полный, тем более если учесть, что Зенит и Спартак в этом сезоне выступают только в двух турнирах.
Чемпионат стоит на первом месте, ну а кубок, как бы это глупо не звучало заменяет еврокубковые матчи.
Неужели никто не видит, что статус кубка немножко поменялся?
Да, регламент кубка в этом году полный бред, но другого турнира у нас нет.
Kolenok
Kolenok ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:07
Так это и не он говорит,за него газпрем спонсор всех СМИ пишет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:04
15 лет прошло...
А Зенит всё выигрывает...на багаже Петржелы...

Пока мы все это официально не признаем...он не отстанет от нашей прессы....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:04
Так оно и есть
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:00
Где он был в середине недели?
gh6dmq5pfeuj
gh6dmq5pfeuj
вчера в 20:43
Когда мы латины - мы непобедимы...
lotsman
lotsman
вчера в 20:38
Властимил не прав. И ЦСКА может, и Ростов может, и Спартак может......... Впереди ещё 19 туров. Это футбол, а футбол не предсказуем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:34
ЦСКА может, но не хочет,почемуто! 😜
pomor45
pomor45 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:28
Скажет, что нет клуба равного Ростову. Он же не анализирует причины этого превосходства. Он говорит о том, что наблюдает по факту, и вот этим: "даже Ростов Крпина", - он очень высоко и команду и тренера.
pomor45
pomor45
вчера в 20:22
Он не сравнивает, он хвалит Ростов. Остальных не рассматривает вообще, даже Спартак. Хвалит, высоко оценивает, разве непонятно?.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:21
Где этого клоуна находят.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:21
Пф, можно так говорить, когда не играешь в Европе. Там бы указали истинное место Зенита…
Ростов смотрелся неплохо сегодня, но их не хватило. Только эти клубы можно сравнивать, если упустить из виду бюджеты одного и другого. Поменяйте местами составы Ростова и Зенита, потом посмотрим, что этот «языкатый» скажет про клуб Карпина.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:20
Похоже хочет Газпром уговорить !
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