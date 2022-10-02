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Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

вчера, 22:31

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными. В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы», – сказал Абаскаль.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:06
тренер мыслящий, поддержим тренера !
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:50
Минимально победили Нижний Новгород
Забив победный гол с липового пенальти
И сразу эйфория, хвалебные речи
Ну-ну
Посмотрим, как запоете по весне
Брулин
Брулин
вчера в 23:37
Абаскалю нужно качественных игроков купить, а не третий сорт не брак или ненужных средних там ...
makkie
makkie
вчера в 22:52
Спасибо, тренер!
Видно, что Абаскаль пытается ставить атакующий футбол, быстро доставлять мяч вперёд, задействовать оба фланга, играть в короткие и средние передачи, забегать за спины защитникам. Что-то получается, над чем-то предстоит работать.
Но с учётом текущего состава - считаю, Спартак показывает интересный футбол, который нравится зрителям. И результат сразу приходит. В общем, Абаскаль оставляет приятные впечатления о своей работе. В том числе тактическими задумками, чувствуя игру и внося коррективы в перерывах матчей.

Но есть над чем работать. Смотрим дальше!
Loko57
Loko57
вчера в 22:40
С Абаскалем Спартак расцвел)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:33
Спасибо, кэп, надеюсь теперь будет залетать только сопернику
Гость
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