Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).
«Мы одержали важнейшую и долгожданную победу, это важно в психологическом плане. Надо отдать должное тренеру соперника, они были организованными. В первом тайме мы доминировали, владели преимуществом, но пропустили необязательный гол. Надеюсь, больше таких мячей в наши ворота залетать не будет. Порой нам не хватало скорости, а пропущенный мяч добавил веры в наши силы», – сказал Абаскаль.
Видно, что Абаскаль пытается ставить атакующий футбол, быстро доставлять мяч вперёд, задействовать оба фланга, играть в короткие и средние передачи, забегать за спины защитникам. Что-то получается, над чем-то предстоит работать.
Но с учётом текущего состава - считаю, Спартак показывает интересный футбол, который нравится зрителям. И результат сразу приходит. В общем, Абаскаль оставляет приятные впечатления о своей работе. В том числе тактическими задумками, чувствуя игру и внося коррективы в перерывах матчей.
Но есть над чем работать. Смотрим дальше!
Видно, что Абаскаль пытается ставить атакующий футбол, быстро доставлять мяч вперёд, задействовать оба фланга, играть в короткие и средние передачи, забегать за спины защитникам. Что-то получается, над чем-то предстоит работать.
Но с учётом текущего состава - считаю, Спартак показывает интересный футбол, который нравится зрителям. И результат сразу приходит. В общем, Абаскаль оставляет приятные впечатления о своей работе. В том числе тактическими задумками, чувствуя игру и внося коррективы в перерывах матчей.
Но есть над чем работать. Смотрим дальше!