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Шпинёв назвал кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»

вчера, 16:50

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о том, кто мог бы стать главным тренером «Локомотива».

Что касается тренерского штаба, то, на мой взгляд, хорошей конфигурацией был бы союз специалистов, которые знают друг друга десятилетия: Евсеев, Пашинин, Лоськов, Хапов, Алексеев. Тренерский штаб есть, его нужно только собрать, поставить задачу. Они все в корне люди «Локомотива», которые уважают историю клуба. Не стоит никого искать не стороне, ломать голову. Есть готовый вариант. Эти люди знают все детали того, что происходило в «Локомотиве».

Евсеев добавит харизмы задора. Не будет никаких интриг. Ребята будут друг друга слушать и уважать, футболисты будут расположены к ним с доверием и пониманием. Да и нельзя забывать об экономической составляющей, эти достойные специалисты не будут требовать огромных контрактов.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
Неплохой кстати вариант. Очень даже может сработать и дать результат. Было-бы неплохо посмотреть как это сработает на деле . В любом случае кто бы не пришёл, пожелаю только Удачи . Паровозу пора уже выходить из рем депо и в путь.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 18:39
Локомотив станет на ноги, верю.
twuryy7e9krg
twuryy7e9krg
вчера в 18:32
Кто такой этот человек?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:57
Ещё один... все всё знают, но...
55vpdw2nxeu9
55vpdw2nxeu9
вчера в 17:55
Это всё мечты????
протон
протон
вчера в 17:31
Человек под ником agentSmith. регистриуется 16 августа, в общем комментариев 2, и разносит весь сайт на ставках через фейки. Ну это нормально? Ну может и мне создать штуки 30 страниц и каждому тут в моей группе? Где Фейр плей? Я очень прошу Вас, администрация, решить этот нюанс. В моей группе, например, есть такой игрок - Ironigor. вкладывается на каждый 100 балл, и много таких.
Руслан Амиров
Руслан Амиров
вчера в 17:09
Да чё там называть. Был у нас тренер. Сами всё прошляпили
b7kp2acvyrtd
b7kp2acvyrtd
вчера в 17:07
Я знаю, что скажет Вадик Евсеев остальным кандидатам, если его выберут. Валлийцы в принципе тоже в курсе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
Теперь мы знаем всё...
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