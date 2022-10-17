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Салихова: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить „Сочи“ из человека»

вчера, 09:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на комментарий рулевого ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 22:26
По таким высказываниям генетическое село палится на ура. Прикол в том, что коренному москвичу/петербужцу даже в голову не придёт кого-то подцеплять на эту тему
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:04
Вообще то он руку протянул,в любом случае.Кто там в рожу то даст,Картошкин штоль?))Я вас умоляю)))Что касаемо эмоций,тут до Газзаева всем далеко,еще не те коленца выписывал)Да и вообще без эмоций футбола нет,чей не в музее.
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:52, ред.
Зарема легко оказалась в столице , но из неё всё ни как не выйдет быдлятина (провинциальное)
RBA
RBA ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 18:05
    valt134
    valt134
    вчера в 17:32
    Скажу так… Нельзя обижать и принижать Человека. Это «камень» в сторону Федотова. Но Зарема не права. В Армии Великого и Могучего Советского Союза москвичей не любили и 61или их. Не в обиду.
    РусБрянск
    РусБрянск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:33
    А помнишь Тедеско? Как он прыгал? А каа ваш Гончар там кричал,прыгал как сейчас Федотов говорит на Тедеско, вспомни пожалуйста
    РусБрянск
    РусБрянск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:32
    Чем советы давать,дай совет Федотову,надо уважать как ты говоришь людей ,несмотря откуда он и как относится другим. Ты сам сейчас нехуже Заремы показываешь и слушай внимательно Федотова как он сказал,помнишь? "КТО ТО ПРЫГАЛ И КРИЧАЛ" он что там думает если тренер ЦСКА то он лучший стал и чем он лучше,что он выиграл? Уважение надо хоть что,скажи Федотову пусть на землю спустится
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:38
    makkiemakkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть) 6 / 376сегодня в 13:02
    Я бы посоветовал тебе "КБ экономист" две вещи. Убедиться в том, что реально говорил Федотов, а не мусолить интерпретацию "журналистов" и морального авторитета Спартака башкирской хабалки Заремы.
    Анализ и глубокое исследование морального и интеллектуального климата в так называемой народной команде за последние 20 лет можешь провести сам. Я думаю образование позволит. У меня в силу возраста и жизненного опыта есть представление о нормах поведения мужчин в РФ независимо от их профессии ( олигарх Федун . или толерантные европейцы тедеска и рыжий испанский кузнечик). Находясь в чужой стране надо уважать ее традиции и обычаи
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:02
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
      вчера в 12:34
      Ты, уважаемый, забыл, или у тебя память избирательная. Тедеска прыгнул с разбега сзади на ВМГ. А Витя как настоящий мужик не в рожу дал, а отвернулся
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 12:32
      Оскорбление не слова Федотова, а оскорбительным для мужика является традиционное "толерантное" поведение Тедески, а теперь и этого рыжего тушканчика. Мужики так себя не ведут. В Европе возможно, но у нас Россия.
      qu8wxfw8442u
      qu8wxfw8442u
      вчера в 12:21
      Таджичка давно по русский научилась говорить. Вот что делает Москва с женщиной которая должна хлопок собирать.
      ABir
      ABir
      вчера в 12:12
      Тот кому адресованы слова Заремы, должен понять очень речь
      SonataArctica
      SonataArctica
      вчера в 12:08
      баба с возу - потехе час)
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 11:51
      Если бы я был из Сочи, мне было бы обидно. И не важно стоят там кавычки или нет. Тем более слово столица она в кавычки не взяла) Зарема шибко умом никогда не отличалась, что ещё раз подтвердила.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      вчера в 11:43
      Спутница, иди к почкам...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 11:41
      Почему речи Зулейхи обсуждают?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 11:38
      А эта бывшая "спутница" куда лезет ?
      6gzkw6usdjsk
      6gzkw6usdjsk
      вчера в 11:38
      Давай, Зухра, мочи лысого!
      stavr74
      stavr74 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 11:33
        Loko57
        Loko57
        вчера в 11:10
        У нас появилась очередная Смородская. Пусть своё мнение выражает в запрещённой соцсети!
        Parma1972
        Parma1972
        вчера в 11:08
        Без Заремы скучно, жги глаголом леди😂
        старина
        старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 10:46
        Это ты про Ханчаренку сейчас?)Который протянутую руку не пожал Тедеске после поражения?Да,мужской поступок от обиженной девочки
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        вчера в 10:40
        Сама то как в Москве оказалась?
        Izmar
        Izmar
        вчера в 10:30, ред.
        Трудно излечить в себе "спартак", если в нем отравился деньгами.
        Бубнин
        Бубнин
        вчера в 10:29
        Неиссякаемый источник куриного помета. Хватит на всех и надолго.
        makkie
        makkie ответ Димон Булыкин (раскрыть)
        вчера в 10:25, ред.
        Для невнимательных в заголовке "Сочи" выделено в кавычки.
        Речь о клубе, при чём тут город?
        adekvat
        adekvat
        вчера в 10:08
        Можно отойти от Спартака но язык свой.....
        Semen Nemov
        Semen Nemov
        вчера в 10:07
        Самокритичненько....
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин
        вчера в 10:04
        Если Федотов задел только одного человека, то Зарема целый город и команду. Получается, она ещё большая быдланка, чем Федотов)
        Гость
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