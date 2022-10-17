Салихова: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить „Сочи“ из человека»

Зарема Салихова, спутница бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на комментарий рулевого ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека.
Я бы посоветовал тебе "КБ экономист" две вещи. Убедиться в том, что реально говорил Федотов, а не мусолить интерпретацию "журналистов" и морального авторитета Спартака башкирской хабалки Заремы.
Анализ и глубокое исследование морального и интеллектуального климата в так называемой народной команде за последние 20 лет можешь провести сам. Я думаю образование позволит. У меня в силу возраста и жизненного опыта есть представление о нормах поведения мужчин в РФ независимо от их профессии ( олигарх Федун . или толерантные европейцы тедеска и рыжий испанский кузнечик). Находясь в чужой стране надо уважать ее традиции и обычаи
Я бы посоветовал тебе "КБ экономист" две вещи. Убедиться в том, что реально говорил Федотов, а не мусолить интерпретацию "журналистов" и морального авторитета Спартака башкирской хабалки Заремы.
Анализ и глубокое исследование морального и интеллектуального климата в так называемой народной команде за последние 20 лет можешь провести сам. Я думаю образование позволит. У меня в силу возраста и жизненного опыта есть представление о нормах поведения мужчин в РФ независимо от их профессии ( олигарх Федун . или толерантные европейцы тедеска и рыжий испанский кузнечик). Находясь в чужой стране надо уважать ее традиции и обычаи
Оправдывать хамские слова в адрес Абаскаля может только фанатик, который не видит ничего вокруг своего клуба. Равно как и оправдывать бабские симуляции Роши, над которыми все посмеялись. Симулянт он и есть симулянт!
Впрочем, наверное в цска это всё в порядке вещей. Отсюда такая защита ненормального поведения. Я уже не удивлюсь.
Оправдывать хамские слова в адрес Абаскаля может только фанатик, который не видит ничего вокруг своего клуба. Равно как и оправдывать бабские симуляции Роши, над которыми все посмеялись. Симулянт он и есть симулянт!
Впрочем, наверное в цска это всё в порядке вещей. Отсюда такая защита ненормального поведения. Я уже не удивлюсь.
а у ВАС "мужчины " в .ей парадах участвуют
а у ВАС "мужчины " в .ей парадах участвуют
Речь о клубе, при чём тут город?
Речь о клубе, при чём тут город?