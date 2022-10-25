Кечинов: «Невозможно сравнить „Зенит“ с кем-то из Европы»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что не стоит сравнивать «Зенит» с клубами Европы.

Невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы. Если бы «Зенит» играл с командами из Европы, то мы могли бы как-то сравнивать. Сейчас это делать невозможно.

То, что «Зенит» у нас номер один — это 100%, на данный момент неоспоримо. Однако надеюсь, что «Спартак» не выключится из «золотой гонки»: будет до конца бороться с «Зенитом».