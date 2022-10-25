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Кечинов: «Невозможно сравнить „Зенит“ с кем-то из Европы»

вчера, 21:43

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что не стоит сравнивать «Зенит» с клубами Европы.

Невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы. Если бы «Зенит» играл с командами из Европы, то мы могли бы как-то сравнивать. Сейчас это делать невозможно.

То, что «Зенит» у нас номер один — это 100%, на данный момент неоспоримо. Однако надеюсь, что «Спартак» не выключится из «золотой гонки»: будет до конца бороться с «Зенитом».

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Все комментарии
алекc 1960
алекc 1960 ответ x5tsvc2qwj68 (раскрыть)
вчера в 23:08
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:08, ред.
    "Несравнимый с Европой Зенит
    В РПЛ бразильской *опой звенит"...

    Новая песня группы Ленинград скоро в эфире...
    x5tsvc2qwj68
    x5tsvc2qwj68
    вчера в 21:52
    ох уж этот Спартак...
    Гость
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