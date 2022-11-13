Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гладилин: «Промежуточный результат „Спартака“ — очень хороший»

вчера, 18:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «красно-белых» над «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ.

Первый тайм был полностью за «Спартаком», команда могла выиграть и в три мяча, и в четыре. А после перерыва, наверное, немного психологически успокоились, но даже если брать и вторую половину, то матч всё же был под контролем «Спартака», но вот в конце пропустили и заставили понервничать болельщиков. Отмечу «Локомотив», они забили прекрасный гол. Нервная концовка, но это заслуженная победа «Спартака».

Как оценю текущий промежуточный результат «Спартака»? Это очень хороший результат, «Спартак» показал свой уровень. Команда и должна находиться так высоко, имея такой состав и финансовые возможности.

Есть ли у «Спартака» шансы побороться с «Зенитом» за чемпионство уже в этом сезоне? Есть шансы, ребята поверили в себя, но чтобы победить «Зенит» в итоговом зачёте, нельзя терять очки. Нужно побеждать в каждой игре, потому что питерцы редко допускают ошибки. Но даже если «Спартак» займёт и второе место в этом сезоне, то это всё равно будет хорошим результатом, потому что виден прогресс молодых игроков, они окрепнут и наберутся опыта — это предпосылки для дальнейшей борьбы с «Зенитом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мележиков о «Спартаке»: «Отличный результат на сегодняшний день»
Сегодня, 05:32
Обляков: «Это был крутой матч, который мы проиграли»
Сегодня, 04:22
Маньяков прокомментировал ситуацию о продлении контракта Фомина с «Динамо»
Вчера, 23:57
Захарян: «Всё в порядке — переговоры с „Челси“ идут»
Вчера, 23:44
Карпин прокомментировал работу арбитров в РПЛ
Вчера, 23:26
Гафин: «Грандиозных изменений не будет, но допускаем точечные усиления»
Вчера, 22:54
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:17
Конечно не плохой, по сравнению с прошлым сезоном.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:08
Между первой и второй промежуток небольшой).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 