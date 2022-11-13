Гладилин: «Промежуточный результат „Спартака“ — очень хороший»

Экс-футболист «Спартака» прокомментировал победу «красно-белых» над «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ .

Первый тайм был полностью за «Спартаком», команда могла выиграть и в три мяча, и в четыре. А после перерыва, наверное, немного психологически успокоились, но даже если брать и вторую половину, то матч всё же был под контролем «Спартака», но вот в конце пропустили и заставили понервничать болельщиков. Отмечу «Локомотив», они забили прекрасный гол. Нервная концовка, но это заслуженная победа «Спартака».

Как оценю текущий промежуточный результат «Спартака»? Это очень хороший результат, «Спартак» показал свой уровень. Команда и должна находиться так высоко, имея такой состав и финансовые возможности.

Есть ли у «Спартака» шансы побороться с «Зенитом» за чемпионство уже в этом сезоне? Есть шансы, ребята поверили в себя, но чтобы победить «Зенит» в итоговом зачёте, нельзя терять очки. Нужно побеждать в каждой игре, потому что питерцы редко допускают ошибки. Но даже если «Спартак» займёт и второе место в этом сезоне, то это всё равно будет хорошим результатом, потому что виден прогресс молодых игроков, они окрепнут и наберутся опыта — это предпосылки для дальнейшей борьбы с «Зенитом».