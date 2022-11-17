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Карпукас: «Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана»

вчера, 09:56
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Артём Карпукас поделился мнением о товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул — попасть в сборную России, национальная команда должна существовать.

Карпин показал нарезки игры сборной Таджикистана. Без особо каких-либо комментариев. Акцентов на схему и игру не было, просто посмотрели, как они двигаются. Сборная России должна играть от себя, не отталкиваясь от других команд.

С кем бы я хотел, чтобы сборная России сыграла? Не могу сказать. Хочу, чтобы всё вернулось, как и было — в плане спорта.

Во время квалификации на ЧМ-2022 в Катаре сборная России показала, что мы можем играть с любой командой: в матчах против Словакии и Словении мы действовали от себя, с Хорватией достаточно неплохо играли.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:20
Надо проверить большее число новых игроков, жля этого есть время
x5md9vakfnus
x5md9vakfnus
вчера в 10:06
Лет пять ближайших нарезки из Средней Азии и Белоруссии только и будете смотреть
Boricku
Boricku
вчера в 10:01
Верим в тренделя. Выйграем у Узбекистона, собираем рюкзоки с буцами в Катар на плэй офф !
Гость
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