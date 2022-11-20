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Тренер Катара: «Мы вместе. Мы сильные и сплочённые, не думаем о критике»

сегодня, 00:23
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадор19:00 Не начался

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес поделился ожиданиями от своей команды на чемпионате мира, а также прокомментировал слухи о подкупе игроков эквадорской команды в матче-открытии турнира.

Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет — отличный инструмент, но он также очень опасен, с моей точки зрения. Много лет мы готовились, тренировались. Мы вместе. Мы сильные и сплочённые, критика не сможет нам помешать.

«Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы от того, что сыграем на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, как контролировать свои эмоции, мы не думаем ни о чём другом. Лучшее, что может сделать команда и каждый футболист – сохранять спокойствие, избегать всяких слухов и шума вокруг себя. Мы отлично подготовились, у нас высочайшая мотивация, мы попытаемся быть конкурентоспособными.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:13
Давайте,вы дома,удивите нас!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:43
Если Катар обыграет Эквадор, то вони поднимется очень много.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:01
Слова словами, а игра игрой. Ждем открытия ЧМ и надеемся на хороший футбол.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:42
На счёт слухов - может и правда а может и "вброс" буков! Игра всё расставит по местам! В любом случаи хотелось бы поменьше "грязи"!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:35, ред.
Модератор, почему не начисляются очки за комментарий?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:33
А я поставлю на Катар.
Дома и стены помогают.
А слухи и есть слухи...
протон
протон
сегодня в 00:30, ред.
Хочется верить, что это всё бред, ждём завтра хорошей игры. Думаю, ничья 1:1 Но желаю победы Катару
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