Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Упамекано — об акции сборной Германии: «Меня интересует только футбол»

вчера, 08:41

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано прокомментировал поступок игроков сборной Германии, которые закрыли рты руками перед игрой с Японией.

Я не буду углубляться в эту историю, меня интересует только футбол и ничего больше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Винисиус: «Впереди шесть финалов»
Сегодня, 14:21
Гальтье поделился впечатлениями от работы с Месси, Мбаппе и Неймаром
Сегодня, 13:57
Очоа: «Мы готовы сражаться и проявить себя»
Сегодня, 12:54
Хаманн: «Это уже не тот Роналду, что прежде»
Сегодня, 10:59
Уилшир: «Пулишич ещё может преобразиться, у него есть талант»
Сегодня, 10:14
Радич: «Бразилия – одна из сильнейших команд чемпионата»
Сегодня, 09:51
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:14, ред.
Страшные времена для сборной Германии настали...
Жестокая и беспощадная ФИФА не даёт носить капитанские повязки с надписью One Love и ЛГБТ-символикой.....
А без повязки немцы не только против японцев бессильны....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:11
Странно всё это.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:01
Это наверное единственный гейропеец, которого не интересуют радужные.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:55
Слишком увлеклись политическим вопросом игроки и забыли о футболе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 