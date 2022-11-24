Упамекано — об акции сборной Германии: «Меня интересует только футбол»

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано прокомментировал поступок игроков сборной Германии, которые закрыли рты руками перед игрой с Японией.
Я не буду углубляться в эту историю, меня интересует только футбол и ничего больше.
Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано прокомментировал поступок игроков сборной Германии, которые закрыли рты руками перед игрой с Японией.
Я не буду углубляться в эту историю, меня интересует только футбол и ничего больше.
Жестокая и беспощадная ФИФА не даёт носить капитанские повязки с надписью One Love и ЛГБТ-символикой.....
А без повязки немцы не только против японцев бессильны....
Жестокая и беспощадная ФИФА не даёт носить капитанские повязки с надписью One Love и ЛГБТ-символикой.....
А без повязки немцы не только против японцев бессильны....