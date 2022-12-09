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Карпин назвал две сборные, которые удивили его на чемпионате мира

вчера, 16:08

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал сборные, которые удивили его на чемпионате мира.

Уже успел отдохнуть. По футболу абсолютно не соскучился. Да, чемпионат мира идет, чего-то смотрю. Собираюсь сегодня посмотреть Бразилия — Хорватия.

Меня удивили две команды — Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге Наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 16:23
Финал будет Нидерланды Англия, где Англия одержит победу
Либо Бразилия - Франция, победит Бразилия
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:23
Похоже вообще не смотрит ЧМ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:13
Я думал Георгиевича удивили Марокко и и самураи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:12, ред.
У Карпина свой профессиональный взгляд и удивляет его то , на что другой бы и не обратил бы особого внимания.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:10
Чемпионат мира-турнир другого уровня. На него собирается по-другому...
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