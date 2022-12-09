Карпин назвал две сборные, которые удивили его на чемпионате мира

Главный тренер сборной России назвал сборные, которые удивили его на чемпионате мира.

Уже успел отдохнуть. По футболу абсолютно не соскучился. Да, чемпионат мира идет, чего-то смотрю. Собираюсь сегодня посмотреть Бразилия — Хорватия.

Меня удивили две команды — Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге Наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде.