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Голландский футболист назвал Месси лучшим игроком в мире

сегодня, 09:49
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай после матча с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) прокомментировал выступление своей команды, а также высказался об игре форварда аргентинцев Лионеля Месси.

Мы ждали тяжёлой игры, а получилась настоящая битва. Наша команда уступала 0:2, но не теряла веры в себя. Вы видели, что мы смогли отыграться и сравнять счёт в концовке. Конечно, сейчас все расстроены, что проиграли по пенальти. Но вы знаете, что всё могло закончиться и без серии одиннадцатиметровых.

Месси, возможно, лучший игрок в мире. Сегодня его было непросто остановить. Но наша команда выступила неплохо. Он — легенда. Желаю ему всего наилучшего.

Это футбол. Ты играешь в него всем сердцем. Ты жертвуешь многим с самого детства. Это подготовка к матчу и так далее, это не только сам матч. Думаю, что слёзы игрока это многое. Очень много эмоций было в раздевалке. Нам есть чем гордиться. Мы это говорили друг другу. У нас хорошая команда. У нас небольшая страна. Стадион сегодня был «бело-голубым». Наша страна смотрит в будущее. Таланты у нас есть. Есть и будущее.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 11:58
Это спорное утверждение, многие считаю так, многие считают иначе.
alexamit
alexamit
сегодня в 11:55
Игрок-может быть .Как человек-62О!
Брулин
Брулин
сегодня в 11:37
Хочется похвалить Месси за многие вещи. Вчера даже видел как он прессингует.
AS1976
AS1976 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 11:24
Можно уважительней относиться к Месси ( я про гнома ) . Рука была , я не помню на какой минуте , но по моему это просто была бы первая жёлтая карточка. Второй бы не было тогда. Можно дать желтую , можно не дать , на тот эпизод это никак не повлияло.
протон
протон
сегодня в 11:16
Голландия была хороша, но у Аргентины есть Месси!
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ AS1976 (раскрыть)
сегодня в 11:12
Гнома удалять должны были. Что на это скажете?
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 11:11
Просто судья играл за гнома.
AS1976
AS1976 ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 11:03
В футбол надо играть , а не на судей пенять. Результат закономерен. Голандцы чудом отскочили на 101 минуте. В дополнительное время , с десяток ударов у аргов ( и штанга ) , у голандии 0 ударов. Надо было дожимать в доп. Время. Хотел Ван Гал пенали - получил пенали . Сказали что тренировали. Голландия домой. Жаль не увидим Аргентина Бразилия, но хорваты молодцы. Хотелось бы финал Аргентина Португалия, вот мы бы и посмотрели на обе звезды.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 10:33
Хорваты напоминают смесь Германии и Италии былых времён, качественный тотальный футбол, а для кого-то антифутбол. Если бы у аргентинцев был свой футбол то хорваты бы им его обломали, но у них его нет, они хитры и коварны, играют от соперника и с этим у хорватов могут быть проблемы
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:20
В полуфинале им в этим не должно так подфартить, и с учётом того что нынешняя сборная Бразилии не слабее, возможно и посильнее, сборной Аргентины, это указывает на то что у сборной Хорватии вполне неплохие шансы выйти в финал, но это если не будет недостаточно хорошего судейства и сама сборная Хорватии не провалится.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:18
Вот ты реально топ, а аргов пррсио судьи вытащили
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:15
Не порите чушь!Угнома рука и судья даже жёлтую не показывает ,это что?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 09:50
Месси и есть лучший игрок в мире, о чем речь?
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