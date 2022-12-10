Голландский футболист назвал Месси лучшим игроком в мире

Нападающий сборной Нидерландов после матча с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) прокомментировал выступление своей команды, а также высказался об игре форварда аргентинцев .

Мы ждали тяжёлой игры, а получилась настоящая битва. Наша команда уступала 0:2, но не теряла веры в себя. Вы видели, что мы смогли отыграться и сравнять счёт в концовке. Конечно, сейчас все расстроены, что проиграли по пенальти. Но вы знаете, что всё могло закончиться и без серии одиннадцатиметровых.

Месси, возможно, лучший игрок в мире. Сегодня его было непросто остановить. Но наша команда выступила неплохо. Он — легенда. Желаю ему всего наилучшего.

Это футбол. Ты играешь в него всем сердцем. Ты жертвуешь многим с самого детства. Это подготовка к матчу и так далее, это не только сам матч. Думаю, что слёзы игрока это многое. Очень много эмоций было в раздевалке. Нам есть чем гордиться. Мы это говорили друг другу. У нас хорошая команда. У нас небольшая страна. Стадион сегодня был «бело-голубым». Наша страна смотрит в будущее. Таланты у нас есть. Есть и будущее.