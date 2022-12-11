Далич рассказал, как Хорватия планирует сдержать Месси

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира со сборной Аргентины:
Нам нужно обороняться против Месси, но не с помощью персональной опеки. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым качеством будет дисциплина. Если мы сможем повторить то же, что и с Бразилией, нам нечего бояться.
Мы проведём подробный анализ Аргентины, потому что до сих пор мы не были так сосредоточены на них. Месси — по-прежнему их главный игрок, который великолепно играет и ведёт за собой эту сборную. У них также есть несколько молодых, талантливых игроков, и они выглядят очень опасными. Мы должны приложить все усилия и выйти на игру на сто процентов сосредоточенными.
У хорватов удача запредельная на этом ЧМ. Как на групповом этапе началась, так и продолжается это. Поэтому уже и победа их в финале не особо удивит.
Хорватия умная команда. Именно в этой игре от Месси требуется магии. Может Лаутаро наконец то может выжигать. Во всяком случае увидим хороший футбол.
У хорватов удача запредельная на этом ЧМ. Как на групповом этапе началась, так и продолжается это. Поэтому уже и победа их в финале не особо удивит.
Хорватия умная команда. Именно в этой игре от Месси требуется магии. Может Лаутаро наконец то может выжигать. Во всяком случае увидим хороший футбол.