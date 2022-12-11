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Далич рассказал, как Хорватия планирует сдержать Месси

сегодня, 15:09
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия13.12.2022 в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира со сборной Аргентины:

Нам нужно обороняться против Месси, но не с помощью персональной опеки. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым качеством будет дисциплина. Если мы сможем повторить то же, что и с Бразилией, нам нечего бояться.

Мы проведём подробный анализ Аргентины, потому что до сих пор мы не были так сосредоточены на них. Месси — по-прежнему их главный игрок, который великолепно играет и ведёт за собой эту сборную. У них также есть несколько молодых, талантливых игроков, и они выглядят очень опасными. Мы должны приложить все усилия и выйти на игру на сто процентов сосредоточенными.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:32
Ну аргентинцы недооценивать хорватов точно не будут. Пока на этом ЧМ только Аргентину недооценивают, спасибо Саудовской Аравии.
У хорватов удача запредельная на этом ЧМ. Как на групповом этапе началась, так и продолжается это. Поэтому уже и победа их в финале не особо удивит.
Хорватия умная команда. Именно в этой игре от Месси требуется магии. Может Лаутаро наконец то может выжигать. Во всяком случае увидим хороший футбол.
112910415
112910415
сегодня в 17:55
интересно будет посмотреть
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:26
В Аргентине забивать некому. Только с кучи созданных моментов команде от Месси и помогает забить один-два мяча, сравнение с Францией вообще не то. А вот как Франция будет играть против сборной французской лиги 1, это вопрос, Марокко это не один или две звезды, это команда 🌟
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:53
Аргентине будет очень сложно пройти, эту зубодробительную Хорватию, с ее прагматичным футболом и железобетонной обороной.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 16:43
На ЧМ 18 полурослика хлопнула Хорватия.
John 5mith
John 5mith
сегодня в 16:43
Нифига этот Далич не понимает в футболе. Если бы он читал настоящих экспертов с этого сайта - давно бы знал что бегать Месси не в состоянии, все его удары летят мимо и все пасы - соперникам. Ну а те голы которые на него почему-то записали - на самом деле забил Криштиану.
faneng
faneng
сегодня в 16:12
Давайте, хорваты, у вас всё получится!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 16:09
Пусть вспомнит матч ЧМ 2018, тогда смогли грамотно сдержать атаку Аргентины. Правда, та Хорватия была сильнее нынешней, а вот Аргентина сейчас сильнее, чем была в 2018 году.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 16:00
Месси вем точно забьет с пенальти.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:33
Далич пошёл по обратному пути нежели Ван Гал. Тот разозлил этот убаюкивает
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:27
Здравствуйте. Дело в том что игрок в конкурс прогнозов, а к игрокам больше требований по содержанию комментария.

Мы не можем не удалять такие комментарии от игроков в КП за флуд для очков, поэтому просьба писать больше имён, названий, в целом писать больше и менее абстрактно о различных вещах.

У нас нет к Вам серьёзных претензий плане того что и как Вы пишите, даже с недавних пор Вы стали писать лучше и чаще, но иногда приходится делать что-то по поводу "пустых" комментариев ввиду того что Вы являетесь активным игроком в конкурсе прогнозов и того как работает система.

Всего доброго.
HOROVEL3
HOROVEL3 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:22
Да, Дешам умен.
Elliada
Elliada
сегодня в 15:21
Сдерживать нужно не Месси, а Аргентину. Вчера держали Мбаппе, а забили другие
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:12
На словах всё выглядит легко.
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