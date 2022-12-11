Далич рассказал, как Хорватия планирует сдержать Месси

Главный тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира со сборной Аргентины:

Нам нужно обороняться против Месси, но не с помощью персональной опеки. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым качеством будет дисциплина. Если мы сможем повторить то же, что и с Бразилией, нам нечего бояться.

Мы проведём подробный анализ Аргентины, потому что до сих пор мы не были так сосредоточены на них. Месси — по-прежнему их главный игрок, который великолепно играет и ведёт за собой эту сборную. У них также есть несколько молодых, талантливых игроков, и они выглядят очень опасными. Мы должны приложить все усилия и выйти на игру на сто процентов сосредоточенными.