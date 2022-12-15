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Актер Васант Балан: «ЧМ-2022 показал, что Мбаппе не остановить»

вчера, 18:42
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Актер Васант Балан прокомментировал игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2022.

Как бы его ни держали — Англия, Дания хорошо оборонялась, но он забил два. Сколько ни держали, по ногам не били, но он причастен к обоим голам в матче с Марокко. Этот турнир показывает, что его не остановить.

В ПСЖ будет очень токсично, если Мбаппе проиграет финал. Месси с высоты полета и опыта скажет: «Ты молодец».

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:50
Добрый вечер!
Сегодня футболка добралась до Бреста.
Большое спасибо!
Гость
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