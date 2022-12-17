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Роналду и еще 4 игрока Португалии не поблагодарили Сантуша публично

сегодня, 13:46

Нападающий Криштиану Роналду и еще 4 игроков национальной команды не поблагодарили публично бывшего главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Из 26 футболистов, вызванных Сантушем на чемпионат мира в Катар, на данный момент 5 человек никак не прокомментировали уход специалиста. Среди них, помимо Роналду: Жозе Са, Антонио Силва, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

68-летний специалист покинул пост главного тренера сборной после 8 лет работы с командой.

Первым Фернанду Сантуша поблагодарил Пепе, написавший пост в своей социальной сети. Затем его примеру последовали и другие игроки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:05
считают тренера виновником " нетриумфа " !
adekvat
adekvat
сегодня в 14:03
Кто за этим следит, может у них интернета нет сейчас.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:02
Роналду лично ему всё сказал
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:50
Зачем?... Он всё ему сказал на лавке... Видать, с запасом...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:48
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Гость
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