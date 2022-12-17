Роналду и еще 4 игрока Португалии не поблагодарили Сантуша публично

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сегодня, 13:46

Нападающий и еще 4 игроков национальной команды не поблагодарили публично бывшего главного тренера сборной Португалии .

Из 26 футболистов, вызванных Сантушем на чемпионат мира в Катар, на данный момент 5 человек никак не прокомментировали уход специалиста. Среди них, помимо Роналду: , , и .

68-летний специалист покинул пост главного тренера сборной после 8 лет работы с командой.

Первым Фернанду Сантуша поблагодарил , написавший пост в своей социальной сети. Затем его примеру последовали и другие игроки.