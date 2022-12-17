ПСЖ сделает Месси предложение о продлении контракта после окончания ЧМ

ПСЖ хочет сохранить в своём составе нападающего Лионеля Месси.
По данным источника, в ближайшие недели «Пари Сен-Жермен» сделает предложение аргентинцу о продлении контракта. Все в руководстве парижан хотят, чтобы Лео остался в команде на ещё один сезон.
Месси примет решение о своём будущем в 2023 году. ПСЖ хочет как можно быстрее решить ситуацию с контрактом Лионеля на фоне слухов об интересе со стороны «Интер Майами».
Кубок Мира - вишенка на верхушку торта...в его карьере...
Но что может его заставить так же выкладываться в Лиге ??
Учитывая что денег у него и так больше чем у этой Лиги..)))
Кубок Мира - вишенка на верхушку торта...в его карьере...
Но что может его заставить так же выкладываться в Лиге ??
Учитывая что денег у него и так больше чем у этой Лиги..)))
Такое уже было когда сборная Корея победила сборную Италии
Такое уже было когда сборная Корея победила сборную Италии
После ЧМ это он им сделает предложение-одолжение. Если сделает...
После ЧМ это он им сделает предложение-одолжение. Если сделает...