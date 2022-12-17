ПСЖ сделает Месси предложение о продлении контракта после окончания ЧМ

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вчера, 18:49

ПСЖ хочет сохранить в своём составе нападающего .

По данным источника, в ближайшие недели «Пари Сен-Жермен» сделает предложение аргентинцу о продлении контракта. Все в руководстве парижан хотят, чтобы Лео остался в команде на ещё один сезон.