Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ сделает Месси предложение о продлении контракта после окончания ЧМ

вчера, 18:49

ПСЖ хочет сохранить в своём составе нападающего Лионеля Месси.

По данным источника, в ближайшие недели «Пари Сен-Жермен» сделает предложение аргентинцу о продлении контракта. Все в руководстве парижан хотят, чтобы Лео остался в команде на ещё один сезон.

Месси примет решение о своём будущем в 2023 году. ПСЖ хочет как можно быстрее решить ситуацию с контрактом Лионеля на фоне слухов об интересе со стороны «Интер Майами».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ЦСКА имеет возможность досрочно вернуть Фукса из аренды
Вчера, 16:56
ОфициальноРондон расторг контракт с «Эвертоном»
Вчера, 08:12
«Барселона» продлит контракт с молодым защитником
16 декабря
Мбаппе жалел о том, что продлил контракт с ПСЖ
16 декабря
«Локомотив» может лишиться нескольких футболистов
15 декабря
СлухиВоспитанник «Арсенала» надеется продлить контракт с клубом
15 декабря
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:08
Его мотивация в сборной понятна...
Кубок Мира - вишенка на верхушку торта...в его карьере...

Но что может его заставить так же выкладываться в Лиге ??
Учитывая что денег у него и так больше чем у этой Лиги..)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:25
Конечно он уникум, всегда троллил Барсу и Месси, но сейчас шляпа сама сползает с лысины, при виде его игры!)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:55
Если еще больше денег дадут, то он никуда не денется 💵💰
sir_Alex
sir_Alex ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 20:53
Через три года он будет заслуженным футбольным пенсионером.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:46
Могут расторгнуть контракт если Франция проиграет
Такое уже было когда сборная Корея победила сборную Италии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:24
От такого игрока рано отказаться, Месси очень полезен для клуба и сборной. Вне зависимости от исхода финала он закончит карьеру в сборной, а на клубном уровне ещё может сыграть год-два в Европе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:12
И вряд ли Месси откажется.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:40
И что же там зависит??? Думаю, ничего.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:37
Этот ЧМ в любом случае уже в пользу Месси. Франция и по составу и по игре превосходит Аргентину. По этому в любом итоге финала, Месси должен подумать о завершении карьеры. Чем дальше тем будет сложнее.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:18
ПСЖ сделает ему предложение ?!
После ЧМ это он им сделает предложение-одолжение. Если сделает...
dok66
dok66
вчера в 19:04
В Америку он всегда успеет . Думаю ближайшие 2-3 года Месси будет связывать с Европой .
4dn77ktev2zz
4dn77ktev2zz
вчера в 19:00
Месси проводит классный турнир, но есть подозрения, что после его окончания мотивация у аргентинца снизится. Да и вообще этот чемпионат, возможно, главный турнир в его жизни.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:00
Какой Интер Майами... Оставьте его Геше.. Бояться вам надо Барсы, что хочет его вернуть... Да МС ..
Mher Door
Mher Door
вчера в 18:52
От финала многое не зависит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:51
От финала многое будет зависеть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 