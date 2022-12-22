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Глава Минспорта РФ — о возможном переходе в АФК: «Решение остаётся за РФС»

сегодня, 12:04

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал возможный переход РФС в АФК.

23 декабря на исполкоме РФС будет обсуждаться данный вопрос.

Любой формат, который послужит развитию многосторонних отношений, популяризации футбола, повышению конкуренции российского футбола, мы будем только приветствовать. Насколько это усилит азиатскую федерацию… Время покажет, сейчас рано давать оценки. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше воспринимались как не совсем конкурентные на мировом уровне, сейчас показывают зрелый и красивый футбол.

Это означает, что идёт обмен технологиями, тренерскими мыслями и так далее. И если Россия будет включаться в этот процесс, это положительно скажется на развитии российского футбола. Но решение остаётся за РФС и за компетентными международными организациями.

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Futurista
Futurista ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:10

Возможный вариант развития событий...
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:07
А народ не участвует в этом?
Гость
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