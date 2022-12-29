Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

Андреа Д’Амико, агент защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».
Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика.
В нынешнем сезоне Эль-Ямик провёл 8 матчей в Ла Лиге. На чемпионате мира защитник сыграл 6 игр в составе сборной Марокко. Ранее стало известно, что футболист отказался от перехода в «Локомотив».
Попов тоже, считай, свой. Адриано чуть ли не хохол ))) Боккетти и Тасчи с переменным успехом играли.
Ничего не имею против Эль-Ямика, но хотелось бы видеть в команде перспективных защитников помоложе.
Попов тоже, считай, свой. Адриано чуть ли не хохол ))) Боккетти и Тасчи с переменным успехом играли.
Ничего не имею против Эль-Ямика, но хотелось бы видеть в команде перспективных защитников помоложе.
Да и смысл Спартаку снова 30-летнего защитника брать? Уже прогорели на Мевле и Рыбусе.
Да и смысл Спартаку снова 30-летнего защитника брать? Уже прогорели на Мевле и Рыбусе.