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Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

вчера, 17:09

Андреа Д’Амико, агент защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика.

В нынешнем сезоне Эль-Ямик провёл 8 матчей в Ла Лиге. На чемпионате мира защитник сыграл 6 игр в составе сборной Марокко. Ранее стало известно, что футболист отказался от перехода в «Локомотив».

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Спартак М  Вальядолид  Эль-Ямик Джавад
Источник: sport24.ru Фото: Твиттер Джавада Эль-Ямика
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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:35
Но он как бы .тоже не в слабой Лиге играет . С другой стороны ,его ещё никто не подписал . Боюсь ,что из-за перехода в Азию ,мы вообще никого не подпишем .
makkie
makkie ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:01
Большинство из вышеназванных опытные именно в РПЛ.
Попов тоже, считай, свой. Адриано чуть ли не хохол ))) Боккетти и Тасчи с переменным успехом играли.

Ничего не имею против Эль-Ямика, но хотелось бы видеть в команде перспективных защитников помоложе.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:10
Ребров -33 года , Бокетти -31 , Таски -30 ,Ещенко 33 , Комбаров -30 ,Глушаков-30 ,Самедов -33 ,Попов -30 , Луис Адриано -30 . Чемпионский состав ,между прочим . Так может ,всё таки ,сгодится ?
makkie
makkie
вчера в 18:16
Похоже, этот парень не горит желанием ехать в Россию.
Да и смысл Спартаку снова 30-летнего защитника брать? Уже прогорели на Мевле и Рыбусе.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:56
Не пойдёт,его оба спартаковских "тотема" напугают,по религиозным и политическим мотивам.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:45
Заплатят сколько попросят пойдет....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:38
У парня на днюхах конкретная экономия. Раз в 4 года отмечает...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:21
Интересоваться марокканским перед новым годом - давняя добрая традиция.
shlomo
shlomo
вчера в 17:15
Не пойдет он в Спартак... предложения были лучше...
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