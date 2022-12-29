Агент подтвердил интерес «Спартака» к защитнику сборной Марокко

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вчера, 17:09

Андреа Д’Амико, агент защитника «Вальядолида» и сборной Марокко , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Спартака».

Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика.

В нынешнем сезоне Эль-Ямик провёл 8 матчей в Ла Лиге. На чемпионате мира защитник сыграл 6 игр в составе сборной Марокко. Ранее стало известно, что футболист отказался от перехода в «Локомотив».