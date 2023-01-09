Нападающий Гарет Бэйл завершил карьеру.
Футболист сообщил о завершении клубной карьеры, а также выступлений за сборную. На взрослом уровне он дебютировал в составе «Саутгемптона» в сезоне 2006/07. В 2007-м он пополнил ряды «Тоттенхэма», а с 2013-го по 2022-й защищал цвета «Реала». В сезоне 2020/21 он на сезон вернулся в стан «шпор» на правах аренды. Последним клубом игрока стал «Лос-Анджелес».
В составе сборной Уэльса Бэйл сыграл на чемпионате мира 2022.
Был отличным футболистом. Реалу тоже помог в своё время. Многим запоминается последнее . Но я ему благодарен. На его счету несколько шедевров: тот самый гол Барселоне, когда он за бровкой оббежал футболиста Барсы на бешенной скорости и забил.. И тот самый гол Ливеру через себя. За это стоя апплодирую.
Был отличным футболистом. Реалу тоже помог в своё время. Многим запоминается последнее . Но я ему благодарен. На его счету несколько шедевров: тот самый гол Барселоне, когда он за бровкой оббежал футболиста Барсы на бешенной скорости и забил.. И тот самый гол Ливеру через себя. За это стоя апплодирую.