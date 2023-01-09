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Бэйл завершил карьеру

09 января 2023, 18:31

Нападающий Гарет Бэйл завершил карьеру.

Футболист сообщил о завершении клубной карьеры, а также выступлений за сборную. На взрослом уровне он дебютировал в составе «Саутгемптона» в сезоне 2006/07. В 2007-м он пополнил ряды «Тоттенхэма», а с 2013-го по 2022-й защищал цвета «Реала». В сезоне 2020/21 он на сезон вернулся в стан «шпор» на правах аренды. Последним клубом игрока стал «Лос-Анджелес».

В составе сборной Уэльса Бэйл сыграл на чемпионате мира 2022.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
10 января в 18:40
Даже за один лишь финал против Ливера я ему очень благодарен! Хотя гол Барсе в финале кубка тоже был фееричен! Нескучной ему постфутбольной пенсии!
Бот зануда
Бот зануда
10 января в 12:20


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sir_Alex
sir_Alex
10 января в 10:35
Отмаялся, бедолага)))
youtomee
youtomee
10 января в 00:38
Бэйл завершил карьеру...году так в 2017
Zak11
Zak11 ответ Roger Young (раскрыть)
10 января в 00:04
Ну он был топом, травмы дали о себе знать. Про Азара можно так же сказать.
Zak11
Zak11
10 января в 00:02
У Бэйла была классная карьера. Титулованный футболист, лидер сборной. Сыграл на ЧМ - думаю это была его мечта как и многих других игроков. Что ещё надо то? Можно с полной головой кайфовать в гольф)
Semen Nemov
Semen Nemov
09 января в 23:56
ну наконец-то можно спокойно в гольфик погонять, не распыляясь на этот никчемный футбол
Agamaga........
Agamaga........
09 января в 23:21
Смелое решение! Ушёл тихо, без скандалов, без дешёвых провокационных интервью, без оскорблений в чей-либо адрес, как подобает игроку его уровня! Кое-кому из его бывших коллег стоит поучиться.
shur
shur
09 января в 22:45
...ну наконец то, ребятушки! Есть игроки понимающие, что
всё, время летит, а игра совсем не идёт, а есть любители
просто посидеть на лавке с ярлыками победителя! За прошлое
благодарность от Реала, за просиживание неуд, прощай
мистер Свинг...удачи!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 января в 22:28
Неожиданно конечно. Стоило ли переезжать за океан, чтоб так вот вскоре завершить?
Был отличным футболистом. Реалу тоже помог в своё время. Многим запоминается последнее . Но я ему благодарен. На его счету несколько шедевров: тот самый гол Барселоне, когда он за бровкой оббежал футболиста Барсы на бешенной скорости и забил.. И тот самый гол Ливеру через себя. За это стоя апплодирую.
Roger Young
Roger Young
09 января в 21:54
Не удивлен. Если бы не откровенное нахальство в последние годы, сказал бы, что ушел топ-игрок.
kindpennywise
kindpennywise
09 января в 21:39
Рановато конечно закончил. Ещё мог бы попылить. Запомнится он все таки супер-звездой европейского футбола. Все таки чемпион Испании, 4-х в кратный победитель ЛЧ и бронза чемпионата Европы. Ждём через 2 года у руля сборной Уэльса.
протон
протон ответ ssspartak (раскрыть)
09 января в 21:25
Очень крутой игрок. Считаю, что он заслуживал большего внимания к себе в Реале, чему ему давалось. Отличная карьера.
Olegon111
Olegon111
09 января в 21:23
Ну двояко вроде и игрок был неплохой , но вспомнить о нем как о Дель Пьеро, Анри , Роналдиньо и ТД никто не вспомнит
Цуцык
Цуцык ответ Juventus CR7 (раскрыть)
09 января в 21:23
Он не играл в зборной
протон
протон
09 января в 21:20
Можно сказать только одно. Спасибо. Тот гол Ливерпулю мы запомним. Чемпионат Испании выиграл, ЛЧ 5 раз взял, кубки-суперкубки выиграл, до полуфинала на Евро дошел, на ЧМ сыграл. Лучший игрок в истории валлийского футбола.
Какой же был восторг от его хет-трика в ворота Интера, как 20-летний паренек раз за разом оставлял за спиной Майкона и Дзанетти. А его кроссы и ассисты в ответном матче, когда и Павлюченко забил с его идеального прострела.
Тогда казалось что мы стали свидетелями рождения одного из величайших открытий в футболе. И пусть было ещё немало громких побед и голов, жаль что все так быстро закончилось. Гарет был одним из тех кто добавлял огня в любой матч.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
09 января в 21:19
Видимо для него футбол - это просто работа. Тех, у которых футбол как страсть, за уши не вытащишь, готовы до 40 и дальше играть)

Хотя не стоит забывать про травмы…
протон
протон
09 января в 21:18
Вроде и выиграл кучу всего, и феерический футбол показывал. А все равно не покидает ощущение, что мог гораздо больше.
ssspartak
ssspartak
09 января в 20:59
Рановато конечно в 33 заканчивать, ну ему виднее. А вообще про таких как он говорят: "Не повезло, что родился в нефутбольной стране"
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
09 января в 20:58
Согласен, карьера неплохая. Но его гол в ворота Сити в полуфинале ЛЧ 15/16 не менее значим (единственный гол в том матче).
Igo0rek
Igo0rek ответ Juventus CR7 (раскрыть)
09 января в 20:19
Еще никто так не принижал слово «величие»…
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
09 января в 20:18
Отыграл, это очень громко сказано)
Илья85
Илья85 ответ Сергей19 (раскрыть)
09 января в 19:55
Тевез лучше ))
Van Vanovich
Van Vanovich
09 января в 19:51
Да было время, когда ударная тройка Бэйл, Ван дер Ваарт, Модрич наводила ужас на соперников...
alexgurzan
alexgurzan ответ karnager (раскрыть)
09 января в 19:39
.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
09 января в 19:38
и чем он был велик?
karnager
karnager
09 января в 19:35
Самый успешный гольфист в истории футбола
Сергей19
Сергей19
09 января в 19:16, ред.
Рано как-то завершил карьеру, всего 33 года, увы.
Juventus CR7
Juventus CR7
09 января в 19:12
Один из великих игроков современности. Жаль конечно что так рано заканчивает карьеру. Хотя смотря правде в глаза он уже последние годы толком не играл. А так в общем говоря то была у него очень даже неплохая карьера. И в Зборной у него была очень хорошая карьера. Лидером являлся на протяжении всей карьеры в составе Зборной.
Lewa2708
Lewa2708
09 января в 19:11
На 100% не реализовал, но есть моменты с ним которые любители футбола нынешнего поколения запомнят
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