Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции

1673291397

вчера, 22:09

Голкипер «Тоттенхэма» завершил карьеру в сборной Франции. Игрок объяснил свое решение:

Мне лучше уйти, пока я играю на высоком уровне.

В национальной команде футболист играл с 2008 года, он провел 145 матчей. В составе французской сборной Льорис выиграл чемпионат мира 2018 и Лигу Наций 2020/21.