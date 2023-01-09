Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции. Игрок объяснил свое решение:
Мне лучше уйти, пока я играю на высоком уровне.
В национальной команде футболист играл с 2008 года, он провел 145 матчей. В составе французской сборной Льорис выиграл чемпионат мира 2018 и Лигу Наций 2020/21.
А вообще Льорис это легенда Франции! Серебро ЧМ, Серебро ЛЕ и Золото ЧМ ну и Лиги Наций :)
Да, местами чудачил, но в важных матчах был на высоте. Ну и конечно - Капитан сборной! О такой карьере в СБОРНОЙ можно только мечтать!
А вообще Льорис это легенда Франции! Серебро ЧМ, Серебро ЛЕ и Золото ЧМ ну и Лиги Наций :)
Да, местами чудачил, но в важных матчах был на высоте. Ну и конечно - Капитан сборной! О такой карьере в СБОРНОЙ можно только мечтать!