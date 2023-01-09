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Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции

вчера, 22:09

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции. Игрок объяснил свое решение:

Мне лучше уйти, пока я играю на высоком уровне.

В национальной команде футболист играл с 2008 года, он провел 145 матчей. В составе французской сборной Льорис выиграл чемпионат мира 2018 и Лигу Наций 2020/21.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 10:27
Вот именно, все запомнят его чемпионом мира.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 09:41
Ого, Уго!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 07:26
Меньян. Есть еще Манданда, но ему уже 37 лет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Хороший вратарь,но пенальти брать не умеет, этим и запомнится
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:57
Его эпоха закончена.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:42
Самое слабое звено в сборной Франции. Ему повезло, что Франция выиграла в 2018, и его откровенных косяков в матче никто не помнит. Весьма посредственный вратарь.
протон
протон
сегодня в 00:41
Респект Льорису за высказывание! Сразу видно что очень образованный человек!
А вообще Льорис это легенда Франции! Серебро ЧМ, Серебро ЛЕ и Золото ЧМ ну и Лиги Наций :)
Да, местами чудачил, но в важных матчах был на высоте. Ну и конечно - Капитан сборной! О такой карьере в СБОРНОЙ можно только мечтать!
Zak11
Zak11 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:07
Манданда
drug01
drug01
вчера в 23:18
Правильно делает, всегда надо закончить во время.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:29
А кто есть у них там ещё из топовых киперов?
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 22:20
Ого, Уго!...
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