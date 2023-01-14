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«Наполи» разгромил «Ювентус» в матче Серии А. У Кварацхелии гол и 2 ассиста

сегодня, 00:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)5 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Ювентусом» в матче 18-го тура Серии А (5:1).

Счёт на 14-й минуте игры открыл Виктор Осимхен. На 39-й Хвича Кварацхелия забил второй гол неаполитанцев. Анхель Ди Мария на 42-й сократил отставание «чёрно-белых». Амир Ррахмани на 55-й увеличил преимущество своей команды. Счёт стал ещё крупнее на 65-й, дубль оформил Виктор Осимхен. Эльхиф Элмас на 72-й забил 5-й мяч «Наполи», установив окончательные цифры на табло.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, имея в активе 47 очков. «Ювентус» занимает 3-е место с 37 баллами.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:34, ред.
Кто бы мог подумать что зайдёт 5,5!
Браво Наполи!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:29
Именно, что случайно, т.к. стабильность равно нулю. Их место сразу указала Аргентина. Также и сейчас: борьба за чемпионство - это розыгрыш только внутри страны, но не европейской арене (но может случиться чудо). Сегодня от Италии никто ничего не ждет: нынче там нет сборной мирового уровня (и это не на уровне сборной, а в общем). Им надо брать пример с Аргентины (опустим Месси), но игроки там бьются за свое место.
Может ли сейчас собрать Италия подобную сборную? Да, назначить капитаном Буффона, а он дальше расскажет. Но уровень Скалони сейчас мало кому понятен. Поэтому Аргентина и домириует.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Eirek (раскрыть)
сегодня в 03:20
Извините, но Вы противоречите сами себе. Франция плоха? Чем? Тем что взяла прошлый ЧМ?
Аргентина плоха? Чем? Тем что взяла КА и вынесла Италию в Финалиссима?
А теперь посмотрите, где играют чемпионы и серебренные чемпионы…
ballak144
ballak144
сегодня в 03:07
Где то писали уже, что Кьеза в защите это треш! Шарлатан опять во всей красе!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:50
Быстрей жар руками грести..где там там Леонид с Палычем!). Кто лучше!? Кто открывашка Хвичи!?).
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 02:11
Согласен, но смысла не меняет.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:04
Аллегри гений разрушитель !(
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:03
А он вообще когда приехал в Ювентус, там в гардеробе и остался !)
Johnes
Johnes ответ Жорж Милославский (раскрыть)
сегодня в 01:42
Скорее синьора
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:40
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:37
      Capral
      Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      сегодня в 01:29
      Италия, и ЧЕ во многом случайно выиграла, победив в полуфинале и финале в серии пенальти. К тому же, Италия не выглядела сильнее остальных. Ничего особенного и Наполи не показывает. Конечно, на фоне разложившегося Ювентуса можно показать результат. Но играть еще долго, и те, кто сейчас вопят об уже готовом чемпионстве Наполи- очень ошибаются...
      Eirek
      Eirek ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      сегодня в 01:26, ред.
      А чемпионат Аргентины и Франции топ!
      Лучшие чемпионаты на свете.
      Каждый по два финала сыграл за последние 3 ЧМ что только доказывает класс и интригу в чемпионатах)

      Что за дурная привычка сборные к чемпионатам вязать.
      Жорж Милославский
      Жорж Милославский
      сегодня в 01:21
      Спаллети всегда умел раскрывать силные качества футболистов и сколачивать сильные команды (банды)! Надеюсь Наполи в этом году возьмет Скудетто. Ювентус никакой уже который год, прошлый год был за Миланом, в этом году все идет к победе Наполи. Хвича раскрылся с первого сезона, что ещё раз подтврждает правильные мысли и действия мистера!
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:19
      Потому что Италия сейчас - дно: доказательством является отсутствие этой страны на ЧМра. Да, они бывают выстреливают (как, например, на Евро), но в целом сейчас далеки от лучших кондиций.
      Capral
      Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      сегодня в 01:06
      После действительно выдающегося соперничества Юве и Милана в нулевых, нынешняя Серия А- воспринимается с трудом...
      амурец
      амурец
      сегодня в 01:05
      Да уж
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:04
      Так я не спорю. Но Ювентус же играл на своей волне.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 00:58
      Да уж, Юве унижен знатно! Не пропускать 8 матчей подряд, а тут получить полную авоську! Отрыв уже 10 очков, но завтра Милан может сократить до 7.
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ SSC Napoli (раскрыть)
      сегодня в 00:57
        Agamaga........
        Agamaga........
        сегодня в 00:56
        У Наполи всё получилось на поле. Команда наконец созрела для чемпионства!
        Capral
        Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
        сегодня в 00:54
        Интер, в недавнем матче, очень понятно доказал и показал, как надо играть против Наполи.
        Capral
        Capral ответ Ironigor (раскрыть)
        сегодня в 00:51
        Ювентус возможно и приехал, вот только тренер задержался в гардеробе...
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        сегодня в 00:51
        Что удивительного? Ювентус сейчас играет с целью забить 1 гол, а дальше держать.
        Наполи играет с целью забить больше, чем соперник.
        Вот и результат: каждый выполнил задачу.
        Но, если честно, счет не по игре: да, Наполи были лучше, но на счет 3:1.
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:47
        После того, как итальянские клубы больше десяти лет ничего не выигрывали в Европе, а сборная этой страны через стыки не вышла на ЧМ проиграв футбольному карлику, с уверенностью можно сказать, что итальянский футбол, в целом- достиг своего дна. Разгром, некогда великого и грозного Юве в Наполи- яркое тому подтверждение. Аллегри- трус, и всегда таким был, поэтому, никакого чуда от него не жду. Я всегда симпатизировал Юве, и конечно, смотреть больно на то, что происходит с клубом.
        Илья85
        Илья85
        сегодня в 00:46
          Gahi
          Gahi
          сегодня в 00:46
          В этом матче между командами "Наполи" и "Ювентуса" полностью себя оправдал своей результативностью в которую мало кто верил. Но это случилось, "Ювентус" пропустил 5 голов в свои ворот. Что является больше половины того что они это сделали до этого матча. Победа "Наполи" и как они это сделали просто импонирует многим болельщикам своей атакующий манерой ведения игры. И самое важное каждый футболист команды знает что конкретно он должен делать во время игры. Можно после этого матча сказать уверенно что клуб "Наполи" сделал серьёзную заявку на титул этого сезона. Главное не расслабляться, а продолжать играть с таким же азартом и желанием чтобы побеждать. Удачи
          протон
          протон
          сегодня в 00:46
          Хвича и Осимен созданы друг для друга, эти двое в историю Наполи войдут принеся первое за 33 года чемпионство. Рад за Хвичу.
          SSC Napoli
          SSC Napoli
          сегодня в 00:43
          Молодцы! Убаюкали Ювентус.
          Наполи идёт к долгожданному чемпионству серии А!
          НЕЭ Г О И С Т
          НЕЭ Г О И С Т
          сегодня в 00:42
            Гость
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