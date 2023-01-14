«Наполи» разгромил «Ювентус» в матче Серии А. У Кварацхелии гол и 2 ассиста

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сегодня, 00:40

«Наполи» одержал победу над «Ювентусом» в матче 18-го тура Серии А (5:1).

Счёт на 14-й минуте игры открыл Виктор Осимхен. На 39-й Хвича Кварацхелия забил второй гол неаполитанцев. Анхель Ди Мария на 42-й сократил отставание «чёрно-белых». Амир Ррахмани на 55-й увеличил преимущество своей команды. Счёт стал ещё крупнее на 65-й, дубль оформил Виктор Осимхен. Эльхиф Элмас на 72-й забил 5-й мяч «Наполи», установив окончательные цифры на табло.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, имея в активе 47 очков. «Ювентус» занимает 3-е место с 37 баллами.