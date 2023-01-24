«Интер» проиграл «Эмполи» в матче Серии А

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сегодня, 00:44

В матче 19-го тура Серии А «Интер» проиграл «Эмполи» 0:1.

Единственный мяч забил на 66-й минуте. С 40-й минуты миланцы играли в меньшинстве после второй желтой карточки Милана Шкриньяра.

У «Интера» осталось 37 очков, он идет 4-м. «Эмполи» набрал 25 баллов и поднялся на 9-ю строчку.