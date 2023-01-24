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«Интер» проиграл «Эмполи» в матче Серии А

сегодня, 00:44
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

В матче 19-го тура Серии А «Интер» проиграл «Эмполи» 0:1.

Единственный мяч забил Томмазо Бальданзи на 66-й минуте. С 40-й минуты миланцы играли в меньшинстве после второй желтой карточки Милана Шкриньяра.

У «Интера» осталось 37 очков, он идет 4-м. «Эмполи» набрал 25 баллов и поднялся на 9-ю строчку.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 10:22
Попахивает договорнячком
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:09
После Кубка небось пропустили по рюмахе и с бодуна какая игра?))
А ребята из Эмполи ждали их потирая ручонки)
Всё старо как мир!
ДСА
ДСА
сегодня в 07:54
Похоже теперь Интеру нужно просто отстоять место в лиге Чемпионов.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:36
Потеряли очки на ровном месте, весной могут не досчитаться
ОПС
ОПС
сегодня в 07:36
Как то результат получился неожиданным. Многие потеряли на ставках. Так бывает, ничего страшного.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 07:18
продолжай в том же духе, принтер
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:25, ред.
Шкриньяр идиот, конечно, знатный! Ну как, имея уже желтую, так можно было неуклюже махать своими костылями, чтобы заехать в и так уже пострадавший и перебинтованный жбан несчастного Капуто? Вообщем, подставил команду конкретно и является главным виновником поражения. В ПСЖ такого "мастера" надо побыстрее депортировать, пусть там всем котелки крушит. А в целом, чувствовался недонастрой Интера и его эмоциональная выхолощенность после победы в Суперкубке, что и привело к печальному результату и потерю своих очков на ровном месте.
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Вроде у себя дома в игре не с топ командой Интер должен был побеждать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:51
В этом матче получилась тренерская дуэль и победил Дзанетти.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 05:33
Не самый свой лучший матч провел Интер... ну будут исправлять ошибки...
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 05:29
Взяли трофей, выпили немножько, и вот вам результат.
8bjyjz73nfkp
8bjyjz73nfkp
сегодня в 03:08
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:45
    После недавней победы в Супер Кубке Интер выглядел несколько уставшим и не настроенным на активную борьбу в этом матче. А после удаление игрока миланцев в первом тайме шансы одержать победу в этом матче сильно уменьшились. Игроки хозяев поля выглядели нервными и раздражёнными постоянно споря с судьёй. Произведённые замены Интеру не помогли в общем поражение заслужено.
    P.S. Матч ещё запомнился тем, что игрок гостей Капуто дважды в игре получал сильные удары ногой в голову и если бы так продолжилось мог оправдать свою фамилию.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    сегодня в 01:07
    Шкриньяр торопится в ПСЖ видать..
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:48
    Лидеры проигрывают,ничего не понять.
    Гость
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