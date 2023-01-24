«Интер» проиграл «Эмполи» в матче Серии А

В матче 19-го тура Серии А «Интер» проиграл «Эмполи» 0:1.
Единственный мяч забил Томмазо Бальданзи на 66-й минуте. С 40-й минуты миланцы играли в меньшинстве после второй желтой карточки Милана Шкриньяра.
У «Интера» осталось 37 очков, он идет 4-м. «Эмполи» набрал 25 баллов и поднялся на 9-ю строчку.
P.S. Матч ещё запомнился тем, что игрок гостей Капуто дважды в игре получал сильные удары ногой в голову и если бы так продолжилось мог оправдать свою фамилию.
P.S. Матч ещё запомнился тем, что игрок гостей Капуто дважды в игре получал сильные удары ногой в голову и если бы так продолжилось мог оправдать свою фамилию.