Токо Экамби перешёл в «Ренн»

Нападающий Карл Токо Экамби перешел из «Лиона» в «Ренн» на правах аренды до конца сезона.
Соглашение не предполагает опции выкупа. В текущем сезоне игрок провел за лионцев 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
Фанаты Лиона сделали жизнь Карла невыносимой, оскорбляли и освистывали в последних матчах из-за невыразительной игры.
Ренн тренирует Бруно Женезио, который тренировал Лион, когда туда перешёл Токо-Экамби. Он уже забрал много кого из Лиона в Ренн.
Фанаты Лиона сделали жизнь Карла невыносимой, оскорбляли и освистывали в последних матчах из-за невыразительной игры.
Ренн тренирует Бруно Женезио, который тренировал Лион, когда туда перешёл Токо-Экамби. Он уже забрал много кого из Лиона в Ренн.