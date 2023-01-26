Токо Экамби перешёл в «Ренн»

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вчера, 20:05

Нападающий перешел из «Лиона» в «Ренн» на правах аренды до конца сезона.

Соглашение не предполагает опции выкупа. В текущем сезоне игрок провел за лионцев 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.