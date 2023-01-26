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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2022/2023

Токо Экамби перешёл в «Ренн»

вчера, 20:05

Нападающий Карл Токо Экамби перешел из «Лиона» в «Ренн» на правах аренды до конца сезона.

Соглашение не предполагает опции выкупа. В текущем сезоне игрок провел за лионцев 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:01
Его арендовали потому, что:
Фанаты Лиона сделали жизнь Карла невыносимой, оскорбляли и освистывали в последних матчах из-за невыразительной игры.
Ренн тренирует Бруно Женезио, который тренировал Лион, когда туда перешёл Токо-Экамби. Он уже забрал много кого из Лиона в Ренн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Не слышал про такого, но удачи пожелаю...
Гость
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