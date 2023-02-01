«Манчестер Юнайтед» арендовал полузащитника «Баварии»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об аренде полузащитника «Баварии» .

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23. Забитцер прокомментировал свой переход в МЮ :

Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения. С того момента, как я услышал об этой возможности, я понял, что это правильное решение для меня. Я конкурентоспособный игрок. Я хочу побеждать, а также помочь клубу достичь целей в этом сезоне.

Я чувствую, что нахожусь на пике формы как игрок и могу внести большой вклад в развитие команды. Я рад начать развиваться с моими новыми товарищами по команде и тренером, а также показать свои качества болельщикам «Манчестер Юнайтед».