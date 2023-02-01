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«Манчестер Юнайтед» арендовал полузащитника «Баварии»

сегодня, 08:46

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об аренде полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23. Забитцер прокомментировал свой переход в МЮ:

Иногда в жизни приходится принимать быстрые и важные решения. С того момента, как я услышал об этой возможности, я понял, что это правильное решение для меня. Я конкурентоспособный игрок. Я хочу побеждать, а также помочь клубу достичь целей в этом сезоне.

Я чувствую, что нахожусь на пике формы как игрок и могу внести большой вклад в развитие команды. Я рад начать развиваться с моими новыми товарищами по команде и тренером, а также показать свои качества болельщикам «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:46
за синей птицей, так сказать )
galem72
galem72
сегодня в 11:45
Отличного игрока вырастила булловая система. Давно хотел этого центровика в ряды Юнайтед, ещё со времён Лейпов. Надеюсь, он здорово впишется в игру ЭтХ и начнёт приносить пользу клубу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:21, ред.
Забитцер:
я услышал
я понял
я конкурентоспособный
я хочу
я чувствую
я рад...

Хорошо, если так. Ведь в МЮ люди и по круче обламывались.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 10:14
В свете событий с Кристианом, подстраховка в виде Забитцера очень кстати. Игрок очень приличного уровня, не совсем понятно, зачем он шел в Баварию правда, но надеюсь не растерял свой игровой арсенал.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:05
Пусть принимает это предложение, глядишь и выйдет что то путное.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:56
Игроком основы ему не стать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:33
МЮ не ищет дешевых вариантов, только дорогие.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:18
Хороший игрок, удачи ему в МЮ!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:59
Марсель аренду воспринял с оптимизмом и позитивом как новый вызов.
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