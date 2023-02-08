Многие клубы АПЛ за исключение «Ман Сити», если нарушения будут доказаны

1675839454

сегодня, 09:57

Многие клубы Английской Премьер-Лиги хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из высшего дивизиона чемпионата Англии, если будут доказаны финансовые нарушения со стороны «горожан».

Как стало известно, одной из возможных санкций в отношении действующих чемпионов страны может стать исключение из АПЛ . В этом случае Английская футбольная лига (EFL), которая включает в себя Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2, имеет право не принять команду.

Больше всего относительно действий в отношении «Манчестер Сити» настаивали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».