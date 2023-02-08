Многие клубы АПЛ за исключение «Ман Сити», если нарушения будут доказаны

Многие клубы Английской Премьер-Лиги хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из высшего дивизиона чемпионата Англии, если будут доказаны финансовые нарушения со стороны «горожан».
Как стало известно, одной из возможных санкций в отношении действующих чемпионов страны может стать исключение из АПЛ. В этом случае Английская футбольная лига (EFL), которая включает в себя Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2, имеет право не принять команду.
Больше всего относительно действий в отношении «Манчестер Сити» настаивали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
Понятное дело, что если исключат МС из АПЛ, то так же должны будут лишить их чемпионских званий за это промежуток времени, а это уже конкретно наруку МЮ, Ливерпулю, а вот чем это наруку Арсеналу и Тоттенхэму и Челси? Челси самим бы теперь не попасть под бан и проверку!
Ну а так, конечно следует наказать, законы одинаковы для всех, не важно Сити ты или Болтон
Понятное дело, что если исключат МС из АПЛ, то так же должны будут лишить их чемпионских званий за это промежуток времени, а это уже конкретно наруку МЮ, Ливерпулю, а вот чем это наруку Арсеналу и Тоттенхэму и Челси? Челси самим бы теперь не попасть под бан и проверку!
Ну а так, конечно следует наказать, законы одинаковы для всех, не важно Сити ты или Болтон
просто отвалят котлету в несколько сотен лямов и все замолчат
а так - конечно МС надо в пердиффф
просто отвалят котлету в несколько сотен лямов и все замолчат
а так - конечно МС надо в пердиффф
навести порядок в этой бездонной чёрной финансовой дыре
навести порядок в этой бездонной чёрной финансовой дыре