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Многие клубы АПЛ за исключение «Ман Сити», если нарушения будут доказаны

сегодня, 09:57

Многие клубы Английской Премьер-Лиги хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из высшего дивизиона чемпионата Англии, если будут доказаны финансовые нарушения со стороны «горожан».

Как стало известно, одной из возможных санкций в отношении действующих чемпионов страны может стать исключение из АПЛ. В этом случае Английская футбольная лига (EFL), которая включает в себя Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2, имеет право не принять команду.

Больше всего относительно действий в отношении «Манчестер Сити» настаивали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:55
Заговор)
Понятное дело, что если исключат МС из АПЛ, то так же должны будут лишить их чемпионских званий за это промежуток времени, а это уже конкретно наруку МЮ, Ливерпулю, а вот чем это наруку Арсеналу и Тоттенхэму и Челси? Челси самим бы теперь не попасть под бан и проверку!
Ну а так, конечно следует наказать, законы одинаковы для всех, не важно Сити ты или Болтон
FenixSL
FenixSL ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 10:41
только в нашем случае, на проверке только заработают)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 10:41
а в итоге будет как с псж
просто отвалят котлету в несколько сотен лямов и все замолчат

а так - конечно МС надо в пердиффф
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:36
Приятно пинать жирного и не сопротивляющегося Гулливера.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:32
было бы неплохо провести такую проверку в РПЛ...
навести порядок в этой бездонной чёрной финансовой дыре
The Frei
The Frei
сегодня в 10:06
Стыда у них нет, так бессовестно нарушать ФФП.
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