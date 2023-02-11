Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

«Монако» обыграл ПСЖ. Головин открыл счёт на 4-й минуте

вчера, 20:54
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Монако» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура Лиги 1 (3:1).

Монегасков вывел вперёд на 4-й минуте игры Александр Головин. Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, забив на 18-й и 45+2-й. Единственным мячом парижане отметились на 39-й, отличился Уоррен Зайре Эмери.

«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции с 47 очками. ПСЖ лидирует в турнире, имея в активе 54 балла.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Лацио» дома уступил «Аталанте»
Сегодня, 00:53
«Реал» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль»
Вчера, 23:58
«Унион» сократил отставание от «Баварии» до 1 очка, обыграв «РБ Лейпциг»
Вчера, 22:28
«Лечче» дома отобрал очки у «Ромы»
Вчера, 21:59
«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 21:53
«Фламенго» обыграл «Аль-Ахли» и занял 3-е место на Клубном чемпионате мира
Вчера, 20:39
Сортировать
Все комментарии
agent Smith
agent Smith ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:10
Нет. То был Примерный куш)
амурец
амурец ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 01:02
ПСЖ должны выиграть ЛЧ? Это новый анекдот?
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 01:01
Можно подумать его пртсутствие сказывется в лучшую
амурец
амурец
сегодня в 00:35
Нет Мбаппе нет игры у ПСЖ и Неймар в одиночку не тянет
minai
minai ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:32
Да наSSать. Если ПСЖ это один Месси, то Монако - коллектив, способный опрокинуть многих.
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:23
Ну да, его отсутствие явно сказалось не в лучшую сторону на ПСЖ.
sova147
sova147
вчера в 22:03
Головин приносит для нас только радость. Молодец!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:02
Неожиданно.И ожидаемо всеми во Франции.Гегемонов нигде все остальные не жалуют.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:02
ВОТВАМ и Месси
Forever77
Forever77
вчера в 21:58
Саня жжёт во Франции. Молодец!!!
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:57
Ждем Головина в ПСЖ или в Реале !
112910415
112910415
вчера в 21:46
о Баварии думают ?
лень играть ?
кто знает, посмотрим
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:45
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ agent Smith (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Наберусь наглости спросить - куш на тридцать тыщщщ. на них подняли?)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:30
    В прошлом году в Монако 3:0 было...
    А сегодня ПСЖ уже даже гол забили...прогресс...))
    протон
    протон
    вчера в 21:26
    Саня даже в РПЛ такие цифры не выдавал, а тут уже второй сезон в Монако такой результативный. А потом говорят, что во Франции он не прогрессирует.
    Очень радостно за него что наконец избавился от травм (тьфу тьфу тьфу) и может показывать свою игру )
    Не знаю даже, что лучше, пойти на повышение или остаться в Монако, где уже крепкий игрок основы и попытаться добиться успеха во Франции ?
    alexando1974
    alexando1974 ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 21:09
    невсегда желание совпадает с возможностями)))
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 21:03
    ПСЖ мыслями на матч Баварии.
    Парижанам следует играть чемпионат Франции вторым составом чтобы не получить травм игроков основи.
    ПСЖ в этом году должны выграть лигу чемпионов
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 20:58, ред.
    Ну что игра на Меську принесла 2-ой подряд результат,с Баварией будет третий !Гальтье сделал ставку на Меську ,а у Меськи диарея после зарплаты Роналду,да Меська деморализовал команду!!!
    agent Smith
    agent Smith
    вчера в 20:57
    У парижан не лучшие времена.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:55
    Ай да молодцы!!! Головин красава
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     