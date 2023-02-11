«Монако» обыграл ПСЖ. Головин открыл счёт на 4-й минуте

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вчера, 20:54

«Монако» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура Лиги 1 (3:1).

Монегасков вывел вперёд на 4-й минуте игры Александр Головин. Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, забив на 18-й и 45+2-й. Единственным мячом парижане отметились на 39-й, отличился Уоррен Зайре Эмери.