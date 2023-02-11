«Монако» обыграл ПСЖ. Головин открыл счёт на 4-й минуте

«Монако» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура Лиги 1 (3:1).
Монегасков вывел вперёд на 4-й минуте игры Александр Головин. Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, забив на 18-й и 45+2-й. Единственным мячом парижане отметились на 39-й, отличился Уоррен Зайре Эмери.
«Монако» занимает 2-е место в чемпионате Франции с 47 очками. ПСЖ лидирует в турнире, имея в активе 54 балла.
Очень радостно за него что наконец избавился от травм (тьфу тьфу тьфу) и может показывать свою игру )
Не знаю даже, что лучше, пойти на повышение или остаться в Монако, где уже крепкий игрок основы и попытаться добиться успеха во Франции ?
Очень радостно за него что наконец избавился от травм (тьфу тьфу тьфу) и может показывать свою игру )
Не знаю даже, что лучше, пойти на повышение или остаться в Монако, где уже крепкий игрок основы и попытаться добиться успеха во Франции ?