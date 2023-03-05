Тен Хаг рассказал о том, как принимал решение о расставании с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о решении расстаться с нападающим после скандального интервью португальца в ноябре.

У меня были свои причины. Они были очевидны, я также осознавал вероятные последствия. Это могло иметь негативный исход, такое всегда возможно в футболе. Но у меня нет беспокойства, я по-прежнему хорошо сплю по ночам. Я должен принимать решения, касающиеся продвижения клуба и команды.

Это моя работа, моя ответственность, я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием своих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Конечно, не всегда есть много времени, в тот период, помню, у нас было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой выбор был бы лучшим. Всегда нужно мыслить стратегически.