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Тен Хаг рассказал о том, как принимал решение о расставании с Роналду

05 марта 2023, 13:24

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг рассказал о решении расстаться с нападающим Криштиану Роналду после скандального интервью португальца в ноябре.

У меня были свои причины. Они были очевидны, я также осознавал вероятные последствия. Это могло иметь негативный исход, такое всегда возможно в футболе. Но у меня нет беспокойства, я по-прежнему хорошо сплю по ночам. Я должен принимать решения, касающиеся продвижения клуба и команды.

Это моя работа, моя ответственность, я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием своих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Конечно, не всегда есть много времени, в тот период, помню, у нас было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой выбор был бы лучшим. Всегда нужно мыслить стратегически.

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Все комментарии
Triem
Triem
05 марта в 18:19
Моё огромное уважение Тен Хагу! Терпеть не могу МЮ, но Тен Хаг просто убил меня, я его очень зауважал!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 16:42
Даже здесь он выразился мягко... Умный мужик... Просто выгнал недоумка и не стал употреблять нецензурную лексику... А мог бы... Сдержанность - обратная сторона мудрости и профессионализма... Браво, Эрик!...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 марта в 15:54, ред.
Витиеватые мысли, враньё и просто вода от голландца, ввиду отсутствия мужского начала, а значит - смелости.

Был бы он нормальным мужЫком (с яйцами), сказал бы приблизительно так:
"С Роном мы сразу не сошлись характерами и во взглядах..., однако в межсезонье Я смалодушничал, растрепав на весь мир, что Криш - важная часть команды и моего плана. Теперь Я каюсь в том, что поставил португальца в состояние неопределённости по части его регулярного выступления за МЮ. Криш, прости меня за это, ибо здесь я повёл себя как му*ак..."
dok66
dok66
05 марта в 15:30
Не зря МЮ пригласил Тен Хага . И хороший футбольный специалист , и не боится брать ответственность на себя , и в сложной психологической ситуации повел себя просто как настоящий профессионал , отбросив всю шелуху , ради общего дела .
УЕСКА
УЕСКА
05 марта в 15:19
Тен Хаг не прогадал. Команда после ухода Роналду преобразилась.
Союзник противников
Союзник противников
05 марта в 15:02
Эта мышь тоже ела кактус,но плакала???
ДСА
ДСА
05 марта в 14:40
Достал его Роналду, а когда повод появился - выгнал.
wzekdjp89b78
wzekdjp89b78
05 марта в 14:31
Он принял верное решение
zooveterinar
zooveterinar
05 марта в 14:00
Этот момент можно только представить!!! Голландец точно неделю от счастья не выкисал от спиртного,а в перерывах,травой пыхтел!!! А потом пришел на работу ,и Манчестер,просто заиграл,качественно!!! Рон футболер классный,но его характер,просто г....!!!
Elliada
Elliada
05 марта в 13:55
То, что Роналду был проблемой не только в МЮ знают все. Только ярые фанаты Роналду ищут ему оправдания и виновных на стороне. Но одно дело знать, а другое - решить проблему. За это тен Хаг заслуживает уважение. Проявил характер, пока остальные боялись. В итоге трусы остались без работы, а тен Хаг собирает трофеи. Время доказало правоту тен Хага.
Бубнин
Бубнин
05 марта в 13:55
Таков футбол. Когда ты принимаешь решение, то делаешь выбор, и правильный выбор будет верным, а неверное решение - не самый лучший вариант, потому что у плохого решения будут негативные последствия - такое тоже возможно в футболе. И это коснется клуба и команды. Поэтому надо обязательно все взвесить и сделать правильный выбор. В этом работа тренера и его ответственность.
shlomo
shlomo
05 марта в 13:34
Если быть для себя честным, ТО перед уходом из МЮ Криш существенно сдал. Да, он забивал, но делал это уже отдельно от команды, присасываясь к любой из таких (чемпионат мира подчеркнул его обособленность, инаковость, он стал инородным телом с огромным эго, без особой пользы, думаю, и в сборной Португалии молодняк вздохнул, когда его убрали из старта по ходу турнира), как пиявка, делая, что умеет лучше всего - забивать. Независимо от результата. И, да, чтобы перешагнуть через неудачи в игре и выстроить молодую амбициозную систему, нужно было выпроводить этого персонажа. Причем, зачатки этих симптомов в его игре обозначились уже в конце пребывания в "Юве". А вот кто говорит про "штучный товар"- люди, далекие от футбола....
Ice van Reed
Ice van Reed
05 марта в 13:29, ред.
И решение, как оказалось, было чертовски верным, вот и трофей подъехал
112910415
112910415
05 марта в 13:28
сильный мужик, харАктерный !
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